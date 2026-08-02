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José Soares. António, boa tarde mais uma vez. Começamos com um acidente grave na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, que provocou uma morte.

A via central e a via da direita estão cortadas no sentido Almada-Lisboa. A PSP indicou ao Observador que se tratou de uma colisão entre uma moto e um caminhão. Segundo a polícia, o veículo pesado atropelou o motociclista, que acabou por morrer. O caminhão fugiu do local do acidente.

E seguimos com uma iniciativa de cidadãos pela cibersegurança, que pediu esclarecimentos sobre os dados pessoais utilizados no sistema Volta.

Uma solicitação dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A iniciativa explica que o valor do depósito pode ser creditado em cartões de fidelização ou contas de cliente e, portanto, procura esclarecer se os operadores podem associar devoluções à identidade dos consumidores. Segundo esta iniciativa, essa associação pode permitir conhecer onde e quando uma determinada embalagem foi comprada e devolvida, e pode ainda dar acesso aos padrões de consumo, hábitos de deslocação ou percursos habituais. A iniciativa afirma que essa informação é potencialmente valiosa para fins comerciais e de marketing, e exige saber se existem limites ao uso desses dados.

E seguimos agora com a atualidade internacional. Morreram duas das quatro pessoas que seguiam a bordo dos dois helicópteros que colidiram na Grécia.

Os aparelhos participavam no combate a um incêndio na região de Psatá, a oeste de Atenas. O Serviço Médico de Emergência da Grécia anunciou que dois tripulantes, um grego e um dinamarquês, não resistiram aos ferimentos. Os restantes dois pilotos, de nacionalidade grega e britânica, permanecem vivos, de acordo com a mesma fonte.

E sobre a crise migratória em Espanha, a morgue de Ceuta tem, neste momento, 88 corpos.

É o que revela ao jornal "El País" o autarca da cidade. Isto apesar de os números avançados pelo governo espanhol apenas indicarem 72 vítimas mortais. O governante lamenta as mortes de um lado e do outro da fronteira. Segundo o autarca, Marrocos também está a retirar vítimas da água. Neste momento, o exército espanhol está a distribuir água aos migrantes que continuam em Ceuta. E diretamente de Ceuta, a enviada especial do Observador, Inês André Figueiredo, explica que o governo espanhol está a concentrar os migrantes em dois locais para assegurar a organização da cidade.

Houve aqui uma espécie de tentativa de centralizar as pessoas em dois espaços. Um deles é o CETI, que é a organização de alojamento temporário para os migrantes, que já estava cheia mesmo antes desta crise começar. As pessoas estão à porta, não têm comida, não têm água e, portanto, tornou-se ali a situação um pouco complicada. E depois, na praia, quando se desce deste centro, vai-se ter a uma praia, uma estrada curta que vai levar a uma praia, e o que as autoridades espanholas fizeram foi tentar reter o máximo de pessoas possível nessa praia para que não andem pela cidade a deambular.

Aqui o relato da enviada especial do Observador a Ceuta, Inês André Figueiredo.

E António José Soares, o líder do partido radical de direita espanhol Vox, diz que a entrada de migrantes em Ceuta é um ato de guerra promovido por Marrocos.

Sim, Vicente, as declarações são de Santiago Abascal, que reitera a ideia propagada nas redes sociais e também afirmada pelo líder do principal partido da oposição espanhola, o PP, de que Marrocos colocou deliberadamente estes migrantes em Ceuta. O líder do Vox fala também agora numa invasão e num ataque à soberania espanhola.

Estamos perante um ataque brutal à nossa soberania e à segurança dos espanhóis. Estamos perante uma invasão e perante um ato de guerra promovido por Marrocos e permitido por Pedro Sánchez de diferentes maneiras.

Na rede social X, Santiago Abascal afirma também que em Ceuta estão milhares e milhares de invasores que não regressaram a Marrocos. Isto apesar de as forças de segurança dizerem que já regressaram 73.500.

Escutamos também nesta edição da Sete o Papa, que classifica como alarmante a crise migratória em Ceuta.

Este domingo, no Vaticano, Leão XIV pediu soluções para o problema. O líder da Igreja Católica considera que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça.

Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas: crianças, idosos e doentes.

As palavras do Papa Leão XIV este domingo no Vaticano.

E seguimos nesta edição da Sete com o Irã, que garante que o estreito de Ormuz, António, não regressará à situação pré-guerra.

É uma informação avançada pela Al Jazeera, que cita o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime de Teerão. Esmail Baghai afirmou ainda que as negociações em curso entre o Irã e Omã sobre esta via navegável não têm qualquer relação com a abertura ou encerramento desta passagem. Já o "The Times of Israel" cita o chefe da diplomacia iraniana e escreve que Irã e Omã estão já na reta final das negociações para a gestão conjunta do estreito de Ormuz.

E António, um drone militar norte-americano aterrou na base das Lajes, na Ilha Terceira.

Aconteceu durante a madrugada deste domingo. O aparelho tinha como destino uma base aérea na Jordânia. Segundo a CNN Portugal, tratou-se de uma paragem técnica para abastecimento e que durou cerca de quatro horas. Os Estados Unidos têm utilizado a base das Lajes para pousar estes drones ao abrigo da autorização concedida pelo governo português.

E seguimos com Portugal, que ficou em sexto lugar no dueto técnico misto de natação artística nos Europeus de Desportos Aquáticos, que estão a decorrer em Paris.

Estamos a falar da dupla de nadadores portugueses Daniel Ascenso e Beatriz Gonçalves. Nesta final, que foi discutida entre oito duetos, a Grã-Bretanha sagrou-se campeã europeia. Nos dois dias anteriores, Portugal foi 14° classificado no dueto técnico feminino com Ana Carvalho e Inês Dobene, e quinto no dueto misto livre, disputado por Sheila Vieira e Daniel Ascenso. As competições de natação artística prosseguem até quarta-feira. Estão integradas nos Campeonatos da Europa de Desportos Aquáticos, que reúnem cinco vertentes da natação e estão a decorrer até dia 16 de agosto em Paris.

Ponto final nas notícias da edição das 19h. António José Soares de regresso às 19h30 com a informação deste domingo atualizada. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.