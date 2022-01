A Polícia Judiciária (PJ) deteve na Senhora da Hora, Matosinhos, um homem indiciado por agredir um vizinho com um martelo, em agosto de 2021, após desavenças relacionadas com o condomínio do prédio comum, informou, sexta-feira, aquela autoridade.

Só não provocou a morte à vítima “por mero acaso e pela intervenção de outros residentes“, segundo um comunicado da Diretoria do Norte da PJ.

O detido, de 43 anos, residia no prédio em causa desde 2012, “onde viria a ter constantes desavenças com os vizinhos relacionadas com assuntos do condomínio, movendo perseguição a elementos da comissão de moradores, provocando danos e proferindo ameaças e denúncias caluniosas, entre outros comportamentos antissociais”.

O suspeito, que aguarda a fixação de medidas de coação, está indiciado por homicídio na forma tentada, além de violação de correspondência, falsidade informática e perseguição.