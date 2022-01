Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chipre detetou uma possível nova variante do vírus que resulta da combinação de duas variantes do SARS-CoV-2: a Delta e a Ómicron. No entanto, não existem certezas sobre a autenticidade desta nova variante e vários especialistas acreditam que se pode dever a um erro de laboratório.

A informação foi avançada por Leondios Kostrikis, professor de biologia na Universidade de Chipre e responsável pelo Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular, à estação cipriota Sigma TV, citado pela Bloomberg. “Há atualmente co-infeções de Ómicron e Delta e detetámos esta variante que combina as duas”, disse.

O nome adotado foi, por isso, “Deltacron”. Kostrikis e a equipa já identificaram 25 casos e estão a investigar se a nova variante é mais grave ou contagiosa do que as restantes. As amostras recolhidas no Chipre estão agora a ser avaliadas para que seja avaliada a sua autenticidade.

Entretanto, vários especialistas têm vindo a público desvalorizar esta alegada nova variante, dizendo tratar-se de um caso de contaminação, como foi o caso de Tom Peacock, virologista do Imperial College de Londres.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Small update: the Cypriot 'Deltacron' sequences reported by several large media outlets look to be quite clearly contamination – they do not cluster on a phylogenetic tree and have a whole Artic primer sequencing amplicon of Omicron in an otherwise Delta backbone. — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 8, 2022

Também Eric Topol, biólogo molecular do Scripps Research Translational Institute, como recupera a CNN Portugal, atribuiu pouca ou nenhuma relevância a esta informação. “É um novo subtipo de ‘scariant’ que nem sequer é real mas assusta muita gente desnecessariamente”, publicou o biólogo no Twitter, num jogo de palavras entre a palavra “scare” (“medo”) e a palavra “variant” (“variante”).