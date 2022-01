Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, testou positivo à Covid-19 um ano depois de ter estado infetado pela primeira vez. Apesar de ter tido contacto com outra governante que entretanto testara positivo, e de ter sintomas, Obrador ainda esta segunda-feira apareceu sem máscara numa conferência de imprensa, dizendo acreditar que estaria apenas com uma “gripe”.

Segundo anunciou esta segunda-feira no Twitter, o político mexicano está com “sintomas leves” e ficará em isolamento, fazendo “trabalho de escritório” e comunicando “virtualmente” até esse período terminar.

O presidente do México, que tem 68 anos e já recebeu a dose de reforço da vacina (da Astrazeneca), tinha estado há uma semana com a secretária de Estado da Economia, Tathiana Clouthier, que testou positivo há cinco dias, após um teste de “rotina”.

Ainda assim, como conta o El Español, na segunda-feira apareceu numa conferência de imprensa com uma voz rouca, o que levou os jornalistas a perguntarem pelo seu estado de saúde. “Sim, acordei rouco e vou fazer o teste mais tarde, mas acho que é gripe”, disse, sem máscara posta. Na sexta-feira tinha recusado fazer o teste por ter tido contacto com a governante, por não apresentar, nessa altura, sintomas.

Ainda segundo o mesmo jornal, o presidente mexicano tem hipertensão, teve um enfarte em 2013 e já esteve infetado com Covid-19 há um ano, em janeiro de 2021.

O México tem registado picos de novos casos nos últimos dias, tendo além disso ultrapassado os 300 mil mortos por Covid-19 na sexta-feira.