Mercado da cibersegurança vale 200 mil milhões de euros, diz Sonae IM, que aposta "mais de um terço" dos seus investimentos na área

O mercado da cibersegurança a nível mundial terá andado “à volta dos 200 mil milhões de euros” em 2021, o que contrapõe com um impacto estimado do cibercrime, no mesmo ano, de “três biliões” de euros. Quem o diz é Carlos Alberto Silva, diretor da Sonae IM, o “braço” de investimento em startups de tecnologia do grupo Sonae. Solução? Investir nesta área, mas do lado de quem quer prevenir ataques, e não fazê-los.

Todos os dias surgem novos ataques. O ritmo de digitalização e atualização tecnológica é brutal. Todos os dias estão a adaptar-se data centers“, diz a Sonae IM.

Numa conversa com o Observador em dezembro de 2021, antes do ataque ao grupo Impresa no início do ano, o responsável da Sonae IM aponta “a cibersegurança” como uma das principais áreas de aposta da empresa em 2022. “Hoje, um breach [ataque bem-sucedido a um sistema informático] pode significar comprometer dados, infraestruturas e, no limite, pode-se colapsar uma fábrica e, inclusivamente, atacar pessoas”, refere Carlos Alberto Silva.