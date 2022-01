As dúvidas do ataque de hackers que obrigou a Impresa a recuar no tempo. O que pode ter sido comprometido?

Mesmo assim, estas situações como a que terá acontecido com a Impresa são bastante “delicadas”, como realça o especialista de cibersegurança da IBM. Caso venha a ser feito um pedido de resgate para recuperar os acessos que foram roubados, “continua a haver a possibilidade de alguém receber o dinheiro e ir-se embora”, refere e, por isso, “é verdade” que é como negociar com terroristas. Porém, trata-se de um “modelo de negócio”. As empresas peritas em gerir este tipo de situações fazem processos de averiguação para perceber o modus operandi dos atacantes e confirmar se, em casos anteriores, cumpriram com a palavra repondo os dados ao receber um resgate. Quanto ao que poderá fazer o grupo Lapsus$ — que já terá estado por detrás de ataques a entidades estatais brasileiras e grandes empresas como a Eletronic Arts — Duarte Freitas assume: “Não sei como operam”.

Independentemente do cenário, facto é que é desde o início um caso de Justiça. Desde o primeiro comunicado divulgado que o grupo de media diz estar a trabalhar “com a Polícia Judiciária (PJ) e com o Centro Nacional de Cibersegurança” para resolver a situação e encontrar os responsáveis pelo ataque. Esta semana foi também conhecido que o Ministério Público já iniciou uma investigação e a CNPD está também a avaliar os potenciais danos quanto a dados pessoais comprometidos. Ao Expresso, a PJ diz acreditar que se trata apenas de um grupo que quis “sobretudo” fazer um “ato de sabotagem informática”.

Sabendo a eventual intenção, há também a questão de saber se a falha pode estar relacionada com a Amazon Web Services (AWS), a empresa que presta os serviços digitais na nuvem para manutenção e alojamento dos portais da Impresa. Porém, isto parece refutado pela Impresa ao assumir que, “utilizando credenciais válidas, obtidas de forma criminosa, tomaram controlo da conta cloud (AWS) do Grupo Impresa e outros serviços”. Questionada pelo Observador, a AWS não respondeu às questões quanto ao que está a ser feito nem se o problema estará ligado a uma falha dos seus sistemas. No entanto, ao que foi possível apurar, todas as funcionalidades de segurança e redes AWS terão respondido como deveriam.

Assim, volta-se ao ponto que também Marc Rivero Lopez e vários peritos nesta área têm referido esta semana: “Problemas de cibersegurança acontecem praticamente todos os dias”. Convém é estar preparado para o pior cenário. Isto porque, como foi noticiado, os atacantes podem ter tido em mãos os acessos aos serviços de AWS da Impresa. “Se têm isso, têm acesso a tudo”, diz Rivero Lopez, que vai ainda mais longe: “Basicamente, com este ataque, pode desligar-se e apagar servidores”.

Esta afirmação ganha mais força sabendo-se que o ataque informático levou a que a edição desta semana do Expresso fosse feita “à moda antiga”. “Foi como voltar atrás, viajar no tempo”, assumiu na quinta-feira João Vieira Pereira, diretor do jornal, à SIC e a outros órgãos de comunicação social. “Não pudemos aceder ao arquivo”, revelou também.

Estas afirmações vão ao encontro da notícia avançada pelo JN na quarta-feira, que citava fonte de uma empresa de cibersegurança a dizer que “foi uma destruição total, preparada e dirigida”. Porém, também há a hipótese de os hackers terem, simplesmente, encontrado um problema durante o ataque e optado por apagar os conteúdos para o “sabotar”, como referiu fonte da PJ, citada pelo Expresso. Independentemente do caso, como refere Rivero Lopez, o trabalho não passa só por “descobrir a vulnerabilidade”. “Também é necessário recuperar a confiança” de quem interage com as plataformas do grupo.

Quanto a recuperar a confiança, e da mesma maneira que é pouco provável um raio cair no mesmo sítio duas vezes, “esta empresa recuperará em breve para garantir que isso nunca aconteça novamente”, diz o especialista da Kaspersky. Até lá, continuará com os sites provisórios e, tanto quanto for possível, com o processo de recuperação do que perdeu.

“Nome, email e contacto telefónico”. Os dados é que podem ter sido comprometidos

Quem é subscritor do Expresso e da Opto, a plataforma de streaming da Impresa, recebeu na segunda-feira uma SMS na qual o grupo Lapsus$ reclamava ser presidente de Portugal, incentivando os recetores a carregarem numa hiperligação. Como realçou a Impresa, e vários peritos em cibersegurança têm afirmado, “deve apagar e nunca carregar em hiperligações de quaisquer comunicações desse tipo”. Quem é subscritor destes serviços pode ter-se deparado com outra questão: “Os atacantes têm os meus dados de cartão de crédito?”.

A resposta aqui, tanto quanto se sabe, é não. Como afirmou o grupo fundado por Francisco Pinto Balsemão, “alguns dados pessoais terão sido acedidos pelos atacantes, concretamente dados de identificação e contacto associados ao login [acesso], como o seu nome, email e contacto telefónico”. Porém, tanto palavras-passe como dados de cartão de crédito não terão sido comprometidos, crê até “à data” a Impresa.

Este problema pode ser grave, explica Duarte Freitas: “Ataques como este podem comprometer qualquer informação alojada de forma digital nas plataformas que foram atacadas”. “Podem ser dados pessoais ou de outra natureza qualquer”, continua. Mas “se os dados forem guardados recorrendo a uma cifra, e os atacantes não tiverem forma de os decifrar, dificilmente conseguirão utilizá-los para o que quer que seja”, diz também.