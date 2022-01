Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passageiros colhidos por comboios, que rebolaram para debaixo da composição, perda de consciência e escoriações de todo o tipo. Desde 2012, foram registados 44 acidentes com passageiros da CP, todos eles relacionados com a abertura manual de portas, possível em algumas carruagens quando a composição segue a menos de cinco quilómetros por hora. A cronologia é revelada num relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), realizado a propósito da morte de Sebastião Tavares de Pinho, antigo vice-reitor da Universidade de Coimbra, a 23 de janeiro de 2020, colhido por um comboio. O documento, segundo a legislação portuguesa, serve apenas para a melhoria da segurança dos transportes, e não para o apuramento de culpas ou responsabilidades.

Uma das causas que levou à morte do antigo reitor foi o facto das portas da carruagem onde seguia poderem ser abertas pelos passageiros em local indevido — neste caso, em plena via, a cerca de um quilómetro da estação de Coimbra, que era o destino do professor, de 82 anos, e da sua mulher, de 67. O casal fez o resto do caminho junto dos carris, durante a noite, e Sebastião Tavares de Pinho acabou colhido por um Alfa Pendular.

A possibilidade de os passageiros abrirem as portas com o comboio em andamento tem feito dezenas de feridos, oito deles depois da saída dos passageiros em local indevido, como aconteceu com o vice-reitor. Na maioria das vezes, são passageiros que decidem entrar ou sair das carruagens, apesar de o comboio já se encontrar em marcha.

O relatório divulga duas cronologias, uma com acidentes com desembarque em local não seguro e outra com a saída de passageiros com o comboio em marcha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Veja aqui a cronologia tal como foi divulgada no relatório:

1. Acidentes com desembarque em local não seguro

25-01-2012 – Pampilhosa, Linha do Norte

O comboio IC 515 parou ao sinal de entrada da Pampilhosa e uma passageira apeou-se da composição em plena via, tendo caído e sofrido escoriações no rosto e dores numa mão. Informou que, provavelmente, iria recorrer a cuidados médicos.

Consequência: ferimentos ligeiros.

29-01-2012 – Loulé, Linha do Algarve

Quando o comboio IC 572/3 efetuou paragem ao sinal de entrada de Loulé, para cruzar, uma passageira abriu a porta, supostamente por ter pensado estar na estação e desceu, tendo caído para a banqueta. Sofreu várias escoriações e foi socorrida por vários passageiros e pelo operador de revisão e venda. Foi posteriormente encaminhada para o hospital de Faro.

Consequência: ferimentos ligeiros.

05-03-2012 – Pampilhosa, Linha do Norte

O operador de revisão e venda do comboio IC 526 acionou o sinal de alarme porque quando o comboio parou ao sinal de entrada da Pampilhosa, uma passageira desembarcou para a via e caiu.

Consequência: ferimentos ligeiros.

22-12-2017 – Baraçal, Linha da Beira Alta

O comboio IC 517 parou antes de Vila Franca das Naves por erro de baliza. Um casal de passageiros desembarcou em plena via, tendo a passageira voltado a subir e o passageiro ficado apeado. Foi contactada a GNR de Celorico da Beira e da Guarda, e os Bombeiros de Celorico da Beira, que se deslocaram para o local. O passageiro foi encontrado ao PK 177,900, apresentando pequenos ferimentos.

Consequência: ferimentos ligeiros.

09-03-2018 – Salreu, Linha do Norte

O comboio IC 527 efetuou uma paragem em plena via, motivada pela atuação do homem-morto, tendo uma passageira com destino a Ovar desembarcado no local, caído e sofrido ferimentos na perna direita. Foi posteriormente socorrida pelos Bombeiros de Estarreja e transportada ao hospital de Aveiro.

Consequência: ferimentos ligeiros.

11-09-2018 – Tunes, Linha do Algarve

O comboio IC 570 efetuou uma paragem em plena via, motivada por um erro de baliza antes de atingir a gare da estação de Tunes. Dois passageiros desembarcaram para a via, tendo um deles sofrido uma escoriação numa mão.

Consequência: ferimentos ligeiros.

29-03-2019 – Amoreiras-Odemira, Linha do Sul

O comboio IC 670, após o serviço comercial na estação, retomou a marcha e efetuou paragem ao sinal S6/M6, que se encontrava fechado. Uma passageira, que não desembarcara atempadamente na estação porque parte da carruagem onde viajava tinha ficado fora dos limites da plataforma, aproveitou a paragem para sair, tendo-o feito para o lado da entrevia. Nesses instantes, passou o comboio AP 181, tendo sido colhida. A passageira ficou gravemente ferida, tendo sido posteriormente transportada para o hospital.

Consequência: ferimentos graves.

10-09-2020 – Tunes, Linha do Algarve

Após paragem do comboio IC 572 ao sinal S1 da estação de Tunes, que se encontrava fechado, três passageiros desembarcaram para a via, originando um ferido grave. Este ferido foi transportado pelo INEM para o hospital de Portimão.

Consequência: ferimentos graves.

2. Acidentes com comboio em andamento

12-03-2010 – Pombal, Linha do Norte

Na estação de Pombal desembarcou um passageiro com o comboio IC 621 em andamento. Presumivelmente, o passageiro esperou que a porta se abrisse automaticamente, desconhecendo que teria de o fazer manualmente, tendo acabado por desembarcar já com o comboio em movimento.

Consequência: ferimentos ligeiros.

26-05-2012 – Caxarias, Linha do Norte

Um passageiro do comboio IC 620 e com destino a Caxarias, caiu na gare ao desembarcar com o comboio em andamento, ficando com ferimentos nas mãos, zona lombar, omoplata e dores na parte lateral da cabeça.

Consequência: ferimentos ligeiros.

03-01-2013 – Loulé, Linha do Algarve

Um homem saiu do comboio IC 670 em movimento. Entrou na carruagem para acompanhar um familiar e quando se deu conta o comboio tinha iniciado a sua marcha, abriu a porta e saltou, caindo com violência no final da plataforma.

Consequência: ferimentos ligeiros.

08-07-2013 – Santarém, Linha do Norte

Três passageiros do comboio IC 620, desembarcaram depois do sinal de serviço concluído, portas fechadas e com o comboio em andamento, ficando com ferimentos ligeiros.

Consequência: ferimentos ligeiros.

29-07-2013 – Fornos de Algodres, Linha da Beira Alta

Após o serviço concluído, e já com o comboio em andamento, desembarcou um passageiro que viajava no comboio IC 511. O passageiro apresentava escoriações na face, bacia, membros superiores e inferiores, tendo sido transportado para o hospital da Guarda.

Consequência: ferimentos ligeiros.

12-09-2013 – Espinho, Linha do Norte

Passageiro embarcou erradamente em Porto-Campanhã no comboio IC 532 e em Espinho abriu a porta da carruagem e saiu com o comboio em andamento, caindo no final da gare. Foi posteriormente transportado para o hospital de Vila Nova de Gaia.

Consequência: ferimentos ligeiros.

12-09-2013 – Estarreja, Linha do Norte

O operador de revisão e venda (ORV) do comboio IC 521 acionou o sinal de alarme, devido a um passageiro estar a desembarcar com o comboio em andamento, tendo caído na plataforma. Apresentou escoriações no nariz e mão direita.

Consequência: ferimentos ligeiros.

02-11-2013 – Estarreja, Linha do Norte

O operador de revisão e venda do comboio IC 521 acionou o sinal de alarme da carruagem onde seguia, devido a um passageiro estar a tentar desembarcar com o comboio em andamento, tendo caído na plataforma, originando escoriações no nariz e mão direita. Recusou assistência médica, ficando acompanhado por um familiar.

Consequência: ferimentos ligeiros.

04-12-2013 – Sete Rios, Linha de Cintura

Uma passageira do comboio IC 670, na estação de Sete Rios, desembarcou com alguma bagagem e terá tentado entrar novamente no comboio, já com este em movimento, tendo caído à linha e sido colhida pelo próprio comboio.

Consequência: ferimentos graves.

07-01-2014 – Coimbra-B, Linha do Norte

Passageiro do comboio n.º 311 saiu com a composição em andamento, tendo caído e sofrido ferimentos no joelho esquerdo, tendo sido transportado ao hospital da Universidade de Coimbra.

Consequência: ferimentos ligeiros.

10-01-2014 – Tunes, Linha do Algarve

Um passageiro caiu na gare ao desembarcar do comboio IC 574/5 na estação de Tunes, com o comboio a reiniciar a marcha. Foi acionado o sinal de alarme por solicitação do operador de revisão e venda, que se apercebeu da situação. O passageiro queixou-se da bacia, mas seguiu viagem, tendo em Portimão sido encaminhado para o hospital daquela cidade.

Consequência: ferimentos ligeiros.

13-08-2014 – Albufeira, Linha do Algarve

Passageiro desembarcou do comboio IC 674/5 com este já em andamento e caiu na gare, ficando inanimado, tendo sido encaminhado posteriormente para o hospital de Faro.

Consequência: ferimentos graves.

28-08-2014 – Caxarias, Linha do Norte

Após o serviço concluído pelo operador de revisão e venda de serviço no comboio IC 620, uma passageira forçou a abertura da porta e desembarcou em andamento, tendo caído. Ao aperceber-se da situação o maquinista efetuou paragem de imediato. A passageira apresentava dores no pé direito e dedos da mão esquerda.

Consequência: ferimentos ligeiros.

07-11-2014 – Pombal, Linha do Norte

Quatro passageiros do comboio IC 530 que deveriam desembarcar em Coimbra-B vieram a fazê-lo em Pombal e já com o comboio em andamento. O operador de revisão e venda ao aperceber-se da situação, acionou o sinal de alarme. Um dos passageiros acabou por cair, queixando-se posteriormente de dores num pé.

Consequência: ferimentos ligeiros.

12-10-2015 – Messines, Linha do Sul

Uma passageira do comboio IC 572/3 caiu ao desembarcar na estação de Messines, ficando com ferimentos na cabeça, sendo socorrida pelo INEM que encaminhou a mesma para o hospital de Portimão. O maquinista informou que após o serviço concluído iniciou a marcha e, já em andamento, apercebeu-se de algo que lhe pareceu um objeto (saco ou mochila) a sair do comboio, tendo efetuado uma segunda paragem. Como não se apercebeu de mais nenhum movimento, retomou a marcha. O operador de revisão e venda informou não se ter apercebido de nada de anormal. Posteriormente, em Tunes foi informado que uma passageira tinha desembarcado na estação de Messines com o comboio já em movimento.

Consequência: ferimentos ligeiros.

05-12-2015 – Oriente, Linha do Norte

O comboio IC 620 teve erro de baliza ao sinal S4 da estação, originando a paragem do comboio com as carruagens 11 e 81 dentro dos limites da plataforma, tendo as restantes ficado fora da mesma. O operador de revisão e venda do comboio ao aperceber-se desta paragem fechou as portas. Apesar de fechadas um cliente abriu a porta direita na carruagem 11 e desembarcou para a gare já com o comboio em andamento, tendo caído.

Consequência: ferimentos ligeiros.

30-12-2015 – Ermidas Sado, Linha do Sul

Do comboio IC 573, desembarcou uma passageira já com o comboio em andamento e após ter sido dado o serviço concluído pelo operador de revisão e venda. A passageira caiu na gare tendo ficado a sangrar da testa. Posteriormente compareceram os Bombeiros de Alvalade que a transportaram para o hospital de Santiago do Cacém.

Consequência: ferimentos ligeiros

22-01-2016– Oriente, Linha do Norte

O comboio IC 526 efetuou paragem com duas carruagens fora da gare, tendo posteriormente retomado a marcha. Do ocorrido, resultou a queda de vários passageiros e no ferimento em um deles.

Consequência: ferimentos ligeiros.

31-01-2016 – Tunes, Linha do Algarve

Uma pessoa do sexo feminino, que apenas entrou no comboio para ver um passageiro amigo, desembarcou do comboio IC 574/5 com o mesmo em andamento, tendo caído na gare e ficando com um hematoma na cabeça. Foi posteriormente transportada para o hospital de Portimão.

Consequência: ferimentos ligeiros.

01-08-2016 – Santa Comba Dão, Linha da Beira Alta

Após partida e com o comboio IC 515 em andamento, uma passageira abriu uma porta exterior da carruagem e saltou, tendo ficado ferida. Foi posteriormente transportada para o hospital de Coimbra.

Consequência: ferimentos graves.

27-08-2016 – Vila Franca de Xira, Linha do Norte

Um indivíduo, que acompanhou familiares ao comboio IC 523, entrou na última carruagem da composição, tendo desembarcado já com o comboio em andamento e caído para a linha. O indivíduo ficou com ferimentos na cabeça e apresentava queixas da coluna.

Consequência: ferimentos ligeiros.

13-12-2016 – Santarém, Linha do Norte

Uma passageira ao desembarcar na linha II, caiu já com o comboio IC 510 em andamento, ficando entre a composição e a gare, tendo sido transportada para o hospital de Santarém.

Consequência: ferimentos graves.

26-04-2017 – Guarda, Linha da Beira Alta

Uma passageira desembarcou na estação da Guarda, já com o comboio n.º 312 em andamento, e caiu na gare batendo com a cabeça no chão. A mesma foi encaminhada para o hospital da Guarda.

Consequência: ferimentos ligeiros.

20-06-2017 – Pampilhosa, Linha do Norte

Uma passageira do comboio IC 512 desembarcou com o comboio em andamento, caindo na gare. Da queda resultaram queixas de dores na cabeça, pernas e coluna, para além de escoriações nos braços e pernas. Foi encaminhada para o hospital de Coimbra.

Consequência: ferimentos ligeiros.

20-10-2017 – Granja, Linha do Norte

Uma passageira do comboio IC 527 desembarcou inadvertidamente e já com o comboio em andamento, tendo caído.

Consequência: ferimentos ligeiros.

21-06-2018 – Alfarelos, Linha do Norte

Uma passageira do comboio IC 523 desembarcou na estação de Alfarelos com o comboio em andamento, caindo na plataforma e ficando com ferimentos nos joelhos. Dirigiu-se ao hospital da Figueira da Foz para receber tratamento.

Consequência: ferimentos ligeiros.

05-08-2018 – Chão de Maçãs – Fátima, Linha do Norte

Após o serviço concluído ao comboio IC 513 na estação de Chão de Maçãs-Fátima, uma passageira desembarcou com o comboio em andamento, caindo na gare. Queixou-se de dores no corpo.

Consequência: ferimentos ligeiros.

23-11-2018 – Santarém, Linha do Norte

O comboio IC 511 efetuou o serviço de passageiros e ao retomar a marcha, dois passageiros abriram a porta da carruagem onde seguiam, lançaram a bagagem e em seguida lançaram-se eles, tendo um dos passageiros rebolado para debaixo da carruagem.

Consequência: ferimentos graves.

17-12-2018 – Entroncamento, Linha do Norte

Um passageiro desembarcou do comboio IC 610 em andamento, tendo caído na plataforma, sendo transportado posteriormente para o hospital de Torres Novas, apresentando ferimentos numa das mãos e num joelho.

Consequência: ferimentos ligeiros.

05-01-2019 – Alfarelos, Linha do Norte

Um passageiro caiu ao desembarcar do IC 513 em andamento, caindo na plataforma. Apresentou queixas na zona da anca, cotovelo, costas e cabeça. Foi assistido no hospital da Figueira da Foz onde realizou vários exames.

Consequência: ferimentos ligeiros.

18-01-2019 – Coimbra-B, Linha do Norte

Duas passageiras desembarcaram do comboio IC 723 em andamento, tendo caído na plataforma. Uma, apresentou ferimentos na anca direita e a outra, ferimentos no joelho esquerdo. Foram transportadas ao hospital de Coimbra

Consequência: ferimentos ligeiros.

25-06-2019 – Castelo Branco Linha da Beira Baixa

O operador de revisão e venda do IC 540, na estação de Castelo Branco e após o reinício da marcha, acionou o sinal de alarme devido a uma passageira ter desembarcado com o comboio em andamento. A passageira caiu entre a gare e a composição e foi retirada pelo agente do GI de serviço nessa estação. A passageira ficou com dores na perna esquerda, tendo sido solicitada a comparência do INEM que assistiu a mesma e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

Consequência: ferimentos ligeiros.

09-08-2019 – Celorico da Beira, Linha da Beira Alta

Um passageiro caiu do comboio n.º 312, ao desembarcar com o comboio em andamento, julgando tratar-se da estação de Coimbra. Foi posteriormente conduzido ao hospital da Guarda.

Consequência: ferimentos graves.

16-08-2019 – Grândola, Linha do Sul

Um passageiro do comboio IC 570 saiu com o comboio em andamento, tendo caído na plataforma.

Consequência: ferimentos ligeiros.

31-12-2019 – Caxarias, Linha do Norte

Um casal e o seu filho, passageiros do comboio IC 721, terão desembarcado com o comboio em movimento, tendo deixado todas as suas bagagens dentro da composição. A criança foi encaminhada ao hospital de Leiria pelo INEM com ferimentos na cabeça.

Consequência: ferimentos graves.

12-05-2020 – Santarém, Linha do Norte

Foi despoletado pelo CCO de Lisboa o alarme rádio solo-comboio, por uma passageira ter caído na gare ao desembarcar do comboio IC 730, após este ter iniciado a marcha.

Consequência: ferimentos ligeiros.