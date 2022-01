No campus liberal, IL sonha com 3º lugar e ficar à frente de "extremistas de várias cores": Chega, BE e PCP

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal está confiante com o resultado eleitoral de dia 30 e sonha com o terceiro lugar. Na sequência da última sondagem da RTP, que mostra um crescimento da intenção de voto nos liberais, João Cotrim Figueiredo começou por responder deste modo a uma questão sobre se a IL está preparada para entrar num Governo:

Estamos preparados para assumir as responsabilidades que forem necessárias mas também já disse que não é minha preocupação os cargos. E também não costumo comentar sondagens porque as variações estão todas dentro das margens de erro.”.

No entanto, acrescentou, ainda durante a manhã e no campus universitário da Faculdade de Ciências e Tecnologias da NOVA School of Science and Technology, que visitou: “O único comentário que faço, porque confesso porque me diverte um pouco, é ver que afinal há um conjunto de partidos a lutar pelo terceiro lugar bastante maior do que o que se achava”.

Umas horas mais tarde, interpelado pelos jornalistas, Cotrim voltaria a falar do assunto deixando uma farpa a Chega, Bloco de Esquerda e PCP: “Seria muito boa notícia para Portugal que fosse um partido reformista e moderno como a IL que acabasse por ocupar o terceiro lugar — e não extremistas das várias cores e dos vários quadrantes que têm estado todos contentes a disputar esse lugar. Seria uma surpresa boa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A IL, recorde-se, estabeleceu como objetivo para estas legislativas obter pelo menos 4,5% dos votos e conseguir eleger cinco deputados. A sondagem mais recente da Católica para a RTP, Antena 1 e Público projeta um resultado de 5% para os liberais — apenas a um ponto percentual de distância do Chega, que surge em terceiro lugar com 6% de intenção de voto.

Uma proposta: acabar com o concurso de colocação de professores

O candidato liberal visitou esta sexta-feira de manhã o campus da FCT da NOVA School of Science and Technology, em Almada, e revelou as prioridades que a IL teria numa negociação com os possíveis parceiros PSD e CDS-PP: “Claramente autonomia financeira, administrativa e pedagógica das escolas“.

João Cotrim Figueiredo fez questão de explicar o porquê da visita de esta sexta-feira ao campus: quis “dar visibilidade a um projeto que tem imensas características e qualidades, que Portugal devia levar em atenção e multiplicar se fosse possível”.

O campus da faculdade faz parte de uma zona chamada Innovation District, construída pela aliança de dinheiros públicos a financiamento privado — como o candidato deseja noutras áreas, como a da Saúde —, e é “uma autêntica cidade nova, numa área que se aproxima dos 70 hectares, com o único objetivo de gerar à volta do conhecimento uma rede social económica e académica que funcione e faça crescer o concelho de Almada, o distrito de Setúbal e o país”.