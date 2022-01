Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Partido Comunista Russo realizou esta sexta-feira uma marcha na Praça Vermelha, em Moscovo, em memória da morte de Lenine.

Vladimir Lenine foi um dos fundadores do Partido Bolchevique e, mais tarde, da União Soviética, que liderou entre 1917 e 1924. Apoiante do Marxismo, Lenine desenvolveu uma variante do comunismo assente não na tomada de poder pelos operários fabris, mas sim do proletariado ligado à agricultura.

O líder russo — cujo nome verdadeiro era Vladimir Ilyich Ulyanov — morreu a 21 de janeiro de 1924, e o seu corpo tem sido exposto desde então num museu na Praça Vermelha, conta o The Moscow Times.

Veja na fotogaleria acima algumas das fotos do evento que marcou a Praça Vermelha nesta sexta-feira.