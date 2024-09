Moscovo foi alvo do maior ataque aéreo ucraniano contra a Rússia desde o início da guerra

Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Moscovo foi alvo de um ataque com drones ucranianos na madrugada desta terça-feira, que destruiu alguns edifícios e obrigou ao encerramento de três dos quatro aeroportos da capital russa. Segundos os números avançados pelo Kremlin, o ataque em massa, que também visou outras regiões russas, foi o maior que Kiev já lançou contra a Rússia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Tal como costuma acontecer, Kiev não confirmou oficialmente a responsabilidade pelo ataque. Porém, o Ministério da Defesa russo relatou que intercetou 144 drones ucranianos, sobre nove regiões russas. Segundo estes números, o maior ataque, com 72 drones, verificou-se em Bryansk, a 120 km da fronteira com a Ucrânia. Sobre Moscovo foram intercetados 20 drones, adianta a agência estatal russa TASS.

Na capital, os danos do ataque fizeram-se sentir no distrito de Ramenskoye, onde os drones atingiram um edifício residencial e mataram uma mulher, relatou o governador regional de Moscovo, Andrey Vorobyov, no Telegram. “As estruturas internas estão intactas. No total, 54 dos 102 apartamentos do bloco foram danificados“, escreveu sobre este ataque. Noutra zona de Ramenskoye, cinco varandas foram destruídas depois de terem pegado fogo, tendo o edifício sido evacuado, acrescentou Vorobyov. O governador esclareceu ainda que a vítima mortal se tratou de uma mulher de 46 anos — inicialmente tinha relatado que seria uma criança de nove anos, informação que teve de desmentir — e que outras três pessoas ficaram feridas.