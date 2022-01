Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não são palavras simpáticas, mas fortes e apaixonadas, tal como é costume em Hristo Stoichkov, antiga glória do Barcelona e vencedor da Bola de Ouro em 1994. O búlgaro, sempre impactante nas opiniões sobre o clube catalão, também tinha palavras guardadas para o que se passa entre o Barça e Ousmane Dembélé, um braço de ferro do qual já foi declarado o final pelos responsáveis blaugrana: sai e sai já. E Stoichkov concorda, porque um “balneário com 121 anos de história merece respeito”.

Em declarações à TUDN citadas pela Marca, o antigo avançado, depois de destacar a quantidade de jogos que o extremo francês de 24 anos perdeu devido a lesão desde que chegou ao clube em 2017, por mais de 130 milhões de euros, frisou que “enquanto estrangeiro” a jogar no Barcelona procurou “perceber o que era o clube dos tempos de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero e Julio Salinas”. “Todos sabiam a história mas tu [Dembélé] nunca a entendeste. Se não queres estar no Barcelona, não sujes o emblema, deixa a camisola e diz ‘senhoras e senhores, vou-me embora’. Muito obrigado por teres enganado as pessoas sobre saberes jogar futebol. E isto digo-te eu que joguei nessa posição. Senhor Laporta abra a porta e ele que se vá, esta gente que não sente as cores do clube que se vá, eu suei essa camisola”, frisou de forma contundente.

Stoichkov elogiou ainda a posição de Xavi ao não convocar o jogador para o confronto frente ao Athl. Bilbau: “Aplaudo-te Xavi por não o levares para o balneário porque esse balneário com 121 anos de história merece respeito. Se não têm, fora”. Esse jogo, no entanto, apenas agudizou a já longa crise do clube, depois de os bascos eliminaram o Barcelona da Taça do Rei num 3-2 após prolongamento. Uma derrota e uma eliminação nos oitavos de final de uma prova que o Barça podia ainda efetivamente pensar em ganhar a nível doméstico, dado estar a 17 pontos do líder Real Madrid na Liga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, o caso Dembélé, longe de estar terminado, não só pelas declarações do diretor para o futebol do Barcelona Mateu Alemany, referindo que o jogador “tem de sair o mais cedo possível”, como do próprio avançado que falou em “chantagens”, pode vir ainda a ter desenvolvimentos a várias frentes.

Primeiro, Moussa Sissoko, representante do jogador, tinha previsto, segundo o Sport, reunir-se com o Barcelona no começo da próxima semana, ou seja, a 24 ou 25 de janeiro. Nem jogador, nem agente dão totalmente por perdidas as negociações com o clube sobre um contrato que termina em junho de 2022. Estes planos de Sissoko estarão dependentes da vontade do Barça: se dá por terminado o caso com as declarações de Alemany e do próprio treinador Xavi, ou se aceita receber o agente de Dembélé e voltar a uma mesa de negociações que já tem há vários meses um ambiente tenso e que explodiu nos últimos dias.

E ainda na manhã desta sexta-feira surgiu mais um interessado no caso. David Aganzo presidente da AFE (Associação dos Futebolistas Espanhóis) e da FIFPRO (organismo a nível mundial) disse à Radio Marca que “não se pode permitir que futebolistas como Dembélé possam ter pressões”. “As declarações do clube chamaram-nos atenção”, admitiu Aganzo, que vai tentar que a AFE tenha um papel para que haja uma “decisão boa para ambas as partes”.

“As declarações de Mateu Alemany não fazem favor nenhum ao futebol. Estamos a falar com o representante de Dembélé. As coisas não estão a funcionar bem”, referiu ainda.