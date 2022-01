O treinador do FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmou, esta quarta-feira, que o futebolista francês Ousmane Dembélé, que termina contrato no final da época, vai abandonar o clube durante o mercado de inverno caso não renove o seu vínculo.

“O Dembélé ou renova ou vai sair do clube. Não vai ficar nas bancadas a assistir aos jogos. Fui muito claro com ele. Estamos em negociações há cinco meses. Já chega. Não podemos esperar mais. Os interesses do clube têm sempre que prevalecer. Ele já disse que quer ficar, mas esta situação tem que acabar”, disse Xavi, em conferência de imprensa.

Por essa razão, o técnico da equipa catalã assumiu que o internacional francês poderá ser afastado da equipa e falhar já o duelo de quinta-feira com o Athletic Bilbau, dos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha.

Dembélé, de 24 anos, está no FC Barcelona desde 2017/18 e esta temporada foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um golo.

Formado no Rennes, o extremo, campeão do mundo pela França em 2018, deu nas vistas durante duas épocas no Borussia Dortmund, tendo depois rumado à Catalunha.

A imprensa espanhola tem divulgados nos últimos dias que Dembélé deverá mesmo abandonar Barcelona, com o futebol inglês a poder ser o seu destino ou até um regresso a França para representar o Paris Saint-Germain.