É o fim da linha para Ousmane Dembélé: depois de meses em que procurou sempre renovar o contrato que termina no fim da época mas o entorno do francês conseguiu esquivar-se continuamente de todas as ofertas, o Barcelona atingiu um limite e pretende que o jogador deixe o clube até ao final do mercado de inverno.

Essa ideia, que se ia tornando cada vez mais clara nos últimos dias, foi confirmada esta quinta-feira por Mateu Alemany, diretor para o futebol dos catalães. “A realidade é que há cinco meses que começámos as negociações com os empresários. Durante esse tempo, existiu uma comunicação contínua em que a postura do clube foi sempre a de querer a sua continuidade. Fizemos diferentes propostas, estivemos sempre em cima do assunto, fizemos o suficiente para que o jogador possa considerar o que fazer com o seu futuro. Estamos a 11 dias do fecho do mercado e entendemos que, depois de todo este processo, o jogador decidiu não continuar. E o que nós queremos são jogadores comprometidos com o Barça. Portanto, tanto para o seu bem como para o do clube, tem de sair o mais cedo possível”, atirou Alemany.

A posição dura do dirigente, porém, não foi o primeiro ultimato do Barcelona a Dembélé nas últimas horas. Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Athl. Bilbao a contar para a Taça do Rei, o próprio Xavi lembrou que o avançado francês tinha de tomar rapidamente uma decisão quanto ao próprio futuro. “É uma situação complexa, difícil. Se não renova, o clube deve deixar procurar uma solução. Não podemos estar nesta situação, já esperámos muito tempo. Há cinco meses que o Mateu [Alemany] está em conversações e não podemos esperar mais. Ou renova ou procura uma saída”, disse o treinador.

Atualmente, a posição do Barcelona é simples: Dembélé não foi convocado para o jogo desta quinta-feira com o Athl. Bilbao e não voltará a jogar pelos catalães. Do lado do jogador francês, a situação é mais complexa. Ainda que a posição do avançado, pelo menos publicamente, tenha sido sempre no sentido de renovar contrato e permanecer em Camp Nou, os empresários pretendem que só saia no final da temporada, a custo zero — algo que terá sido o ponto de discórdia com a cúpula catalã, que quer que Dembélé saia já se não prolongar o vínculo.

“Não estamos aqui para alimentar debates nas redes sociais mas há que dizer a verdade. Sim, temos pedidos exigentes mas já mostrámos que as opções de carreira do Ousmane não foram ditadas por dinheiro, caso contrário não estaria aqui. Então, se o Barcelona quisesse negociar, podia ter tentado sentar-se à mesa connosco para discutir. Mas não há discussão, só ameaças de que não volta a jogar mais. E isso não é permitido. Faremos valer os direitos do Ousmane, se for necessário”, explicou Moussa Sissoko, o empresário do jogador de 24 anos.

Segundo o Sport, o Manchester United será o principal interessado em Dembélé ainda durante o atual mercado de inverno. Contudo, o entorno do francês vai tentar forçar um empréstimo até ao final da temporada — com um clube da Bundesliga a ser o eventual destino — para que depois o francês possa então sair livre no verão. Dembélé chegou ao Barcelona em 2017, proveniente do Borussia Dortmund, mas nunca conseguiu afirmar-se realmente nos catalães devido à irregularidade de rendimento e às graves lesões que foi sofrendo ao longo dos anos. Desde que Xavi chegou ao comando da equipa, foi utilizado em 10 jogos, sendo que foi titular em seis, e na semana passada cumpriu mesmo os 120 minutos da final da Supertaça contra o Real Madrid.