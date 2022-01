O navio patrulha “Zaire”, da Marinha Portuguesa, assinala este sábado o 4.º ano de missão em São Tomé e Príncipe, onde no último ano percorreu quase 8.600 milhas náuticas em ações de natureza diversa, incluindo apoio sanitário devido à covid-19.

O navio percorreu no último ano “8.593,6 milhas náuticas e contabilizou 1.095 horas de navegação” em ações de “segurança marítima, apoio humanitário e sanitário, apoio logístico e busca e salvamento no mar”, refere em comunicado o Estado Maior General das Forças Armadas.

Face à pandemia, o “Zaire” realizou missões de apoio às autoridades e unidades hospitalares de São Tomé e Príncipe com o transporte de garrafas de oxigénio entre as ilhas do arquipélago e cedência de material hospitalar.

A ação do “Zaire” manteve-se este ano no âmbito da segurança marítima, com sete ações, desde o apoio aos navios que foram vítimas de ataques de pirataria, ao acompanhamento da navegação mercante, para prevenir futuros ataques.

O navio desenvolveu ainda ações de reboque de lanchas entre ilhas, prestou auxílio a uma embarcação de pesca desaparecida e auxiliou dois outros navios nas águas de São Tomé, nomeadamente um em que teve que resgatar seis tripulantes.

No que diz respeito a exercícios internacionais, o “Zaire” participou no “Obangame Express 2021 (OE21)”, no “Grand African NEMO 2021” e no “EUROMARSEC 2021-7”, refere ainda o comunicado enviado à Lusa.

O navio partiu de Lisboa em 3 de janeiro de 2018 e chegou, depois de 19 dias de navegação, em 22 de janeiro desse ano, a São Tomé, onde continua também a dar formação a militares da Guarda Costeira.