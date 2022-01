Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um mês de dezembro onde fez apenas um encontro antes de sofrer uma lesão muscular e ficar quase quatro semanas de fora, Rafael Leão reconquistou o seu espaço no AC Milan e retomou aquela que está a ser de longe a melhor época de sempre como sénior. Tanto que, em 2022, não houve um jogo em que tenha participado sem ação direta no resultado: entrou, marcou um golo e ganhou uma grande penalidade frente à Roma; fez duas assistências no triunfo em Veneza; marcou um golos do triunfo na Taça de Itália diante do Génova após prolongamento; voltou a marcar na polémica derrota caseira com o Spezia que deixou o árbitro a chorar pelo erro cometido nos descontos. Os rossoneri eram ele e mais dez. E, numa entrevista este fim de semana à Gazzetta dello Sport, este era apenas um início para o que se segue.

“Estou sempre pronto para dar tudo pela equipa. Sei que posso fazer a diferença porque cresci. Antes eu não era tão constante, talvez jogasse bem durante um quarto de hora mas depois fazia as coisas apenas pela metade, ultrapassava bem o adversário mas depois falhava o cruzamento, coisas desse género. Hoje, estou muito mais objetivo, continuo a jogar os 90 minutos mas marco mais golos e assisto também mais. Jogo numa grande equipa, claro, mas também mudei muito a minha forma de encarar os jogos. Estou mais determinado. Conheço melhor a Serie A, tenho os conselhos do meu personal trainer. Nunca senti falta de confiança do clube, que sempre me fez sentir protegido”, referiu ao jornal transalpino.

“O Pioli compreende-me, sabe que posso fazer a diferença com os meus dribles e jogadas. Antes, dava grande primazia em explicar-me os aspetos táticos, também era mais jovem e mais indisciplinado. Agora não me explica muito sobre esse tipo de coisas. Confia em mim, sabe que faço a minha parte mesmo quando o adversário tem a bola. Ele diz-me: ‘Mantém-te aberto e foca-te no homem’. Ibrahimovic? É um campeão que nunca esqueceu o passado. Recorda-me sempre que tenho de ser honesto e trabalhar, trabalhar, trabalhar, só assim podemos alcançar grandes coisas. Este é o Leão que tanto falavam quando eu era criança. Ainda posso melhorar mas já consigo ter impacto nos resultados com as minhas qualidades. Sinto que estou num bom caminho e ainda posso marcar mais golos”, acrescentou.

Rafael Leão atravessa o melhor momento em Itália e o próprio Stefano Pioli tem consciência da qualidade e do salto que o “diamante em bruto” foi ganhando desde que chegou ao AC Milan em que partia sempre para o 1×1. “No início, preocupou-me um pouco mas percebi que era algo que acontecia enquanto jogava. É bonito, é bonito seres quem és. Divertir-se é fundamental. É uma coisa que queremos. Tentamos ser o mais sérios possível, comprometidos e profissionais, mas o futebol é paixão, prazer. Quando treinas jogadores que são muito jovens, precisas que eles coloquem o entusiasmo deles no relvado”, explicou o técnico transalpino em relação à irreverência de Rafael Leão numa entrevista ao The Guardian, numa fase em que o AC Milan estava a cinco pontos do Inter depois de um triunfo aos 90′ com o Veneza. Ficou a quatro, sendo apanhado pelo Nápoles. Mas ganhou mesmo um jogador para os próximos anos.

Num encontro sem grandes oportunidades e que terminou mesmo com um nulo frente à Juventus, Rafael Leão foi um dos melhores dos rossoneri sobretudo no primeiro tempo (altura em que Ibrahimovic saiu lesionado, ainda antes da meia hora), teve uma chance para marcar mas não confirmou na totalidade a descrição que tinha sido deixada ao Tuttosport pelo antigo internacional italiano e médio da Juventus, Tacchinardi: “Rafael Leão é o Henry de hoje”. “As características de ambos são as mesmas. A velocidade, o 1×1. Ele vai sempre por fora para partir a defesa. Fui esmagado nas redes sociais por esta comparação mas é só ver vídeos de ambos. Ainda não é consistente, tem de crescer e melhorar, mas isso é outra coisa. É um diamante ainda por lapidar, mas pode ser moldado”, comentou. Até mesmo sem marcar, assistir (algo que aconteceu em 2022 pela primeira vez) ou ganhar, o português é a figura do momento.