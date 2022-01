Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A família do Zoo Atlanta está de coração partido ao anunciar a morte de Ozzie, o gorila macho mais velho do mundo, aos 61 anos. O gorila mais velho do Zoo Atlanta e o terceiro gorila mais velho do mundo, Ozzie foi encontrado morto pela sua equipa de tratadores a 25 de Janeiro de 2022.”

Foi assim que, esta terça-feira, o jardim zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, anunciou a morte de Ozzie, um dos animais mais célebres do parque e o único sobrevivente de toda uma geração de gorilas que ali chegou em 1988.

“Esta é uma perda devastadora para o Zoo Atlanta. Embora soubéssemos que este momento chegaria um dia, essa inevitabilidade não faz nada para atenuar a tristeza profunda que sentimos por termos perdido uma lenda”, disse Raymond B. King, presidente e CEO do parque. “As contribuições da vida de Ozzie são indeléveis, para as gerações de indivíduos que ele deixa para trás na população de gorilas e para o corpo de conhecimento internacional sobre os cuidados da sua espécie. Os nossos pensamentos estão com a sua equipa de tratadores, que perderam uma parte das suas vidas e uma parte dos seus corações”, concluiu.

As causas de morte de Ozzie, um gorila-ocidental-das-terras-baixas, que deixa no Zoo Atlanta a filha Kuchi, os filhos Kekla, Stadi e Charlie, a neta Lulu e os bisnetos Andi e Floyd, ainda não são conhecidas, diz o mesmo comunicado. Ozzie foi encontrado sem vida apenas doze dias depois de Choomba, uma das gorilas com quem vivia há cerca de 15 anos, no mesmo “grupo sénior”, ter morrido. Choomba, que tinha 59 anos, era a quarta gorila mais velha do mundo.

Desde a passada quinta-feira, dia 20 de janeiro, que Ozzie vinha demonstrando falta de apetite e desinteresse pela comida e bebida. Nas últimas 24 horas antes da morte, o gorila apresentou outros sintomas, como inchaço na face, fraqueza e incapacidade para se alimentar ou hidratar. Nos próximos dias vai ser feita uma necrópsia, o equivalente animal a uma autópsia, explica o Zoo Atlanta. Os resultados serão revelados assim que estiverem disponíveis.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), a subespécie a que pertence Ozzie, um gorila-ocidental-das-terras-baixas, está atualmente “em perigo crítico”. “Ao longo de um período de 25 anos, as ameaças combinadas de caça furtiva, caça ilegal para o comércio de carne de animais selvagens, perda de habitat e doenças emergentes reduziram as populações de gorilas das planícies ocidentais em 60%, com declínios de até 90% em algumas zonas da África Ocidental”, pode ler-se no texto agora partilhado pelo Zoo Atlanta.