O músico canadiano Neil Young enviou uma carta à sua equipa e à sua editora, esta segunda-feira, onde pede que a sua discografia seja retirada do Spotify.

O pedido será um protesto contra Joe Rogan, cujo podcast é o programa mais ouvido no Spotify, que se manifesta regularmente contra a vacinação da população para a Covid-19.

Ao The Daily Beast, o manager de Neil Young confirmou a publicação da carta na segunda-feira. “É algo que é muito importante para o Neil. Ele está bastante frustrado em relação a esta desinformação“. A carta foi enviada a Frank Gironda, o manager do músico, assim como a um executivo da Warner Records, Tom Corson.

“Quero que o Spotify saiba hoje que quero toda a minha música retirada da sua plataforma”, continuou o artista, que lançou um repto final: “Eles podem ter o Rogan ou o Young. Não os dois.”

No início deste mês, 270 médicos assinaram uma carta aberta onde apelaram à plataforma de streaming de áudio que tomasse uma atitude face às informaçoes falsas difundidas pelo podcast “JoeRoganExperience” (JRE).

“Com cerca de 11 milhões de ouvintes em cada episódio, JRE, que é divulgado exclusivamente no Spotify, é o maior podcast do mundo e tem uma tremenda influência”, afirma a carta aberta. Em 2020, o Spotify comprou os direitos exclusivos do podcast de Joe Rogan por 100 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros).

O Spotify, pode ler-se ainda na carta, citada pela Rolling Stone, “tem a responsabilidade de procurar mitigar a divulgação de desinformação na sua plataforma”, embora não exista nenhuma política específica da companhia ligada ao combate da falsa informação, .

Isto depois de Robert Malone, um virologista anti-vacinação, ter sido convidado para o podcast, no dia 31 de dezembro do ano passado, onde afirmou a Joe Rogan que “um terço da população está basicamente a ser hipnotizada” para acreditar na informação científica divulgada em relação às vacinas contra a Covid-19.

On Joe Rogan, Dr Robert Malone suggests we are living through a mass formation psychosis.

He explains how and why this could happen, and its effects.

He draws analogy to 1920s/30s Germany “they had a highly intelligent, highly educated population, and they went barking mad” pic.twitter.com/wZpfMsyEZZ

— Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) January 1, 2022