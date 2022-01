Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O pico de incidência da pandemia de Covid-19 chegará a Portugal entre o início de fevereiro e o 12.º dia do mês, avança a CNN Portugal, citando um novo relatório do Instituto Superior Técnico.

O estudo “Situação dos indicadores de Risco em Portugal”, garante que o país pode chegar a 150 mil casos diários, dos quais apenas 60 mil a 65 mil serão visíveis.

O pico de incidência da pandemia e de infeções acontecerá por “saturação” de contágios entre as pessoas suscetíveis, por exemplo entre as que não estão vacinadas contra o vírus.

A partir do pico da incidência e do pico dos casos ativos, garante o documento, “alguns dias depois (quatro a sete), a descida será acentuada por saturação dos imunizados e redução dos suscetíveis”

O relatório revela ainda que, depois do pico da incidência, e com a elevada taxa de cobertura vacinal, no final de fevereiro toda a população terá alguma imunidade ao vírus.