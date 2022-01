Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma bebé de seis meses foi vacinada, por engano, com um frasco inteiro da vacina Pfizer, no Brasil. O caso aconteceu em Altinópolis, no estado de São Paulo, na semana passada, como relata a Globo. De acordo com a mãe — que no dia 17 de janeiro se deslocou a um centro de saúde para imunizar a filha contra a meningite, tétano e hepatite — a criança foi vacinada por engano com um frasco inteiro da vacina Pfizer contra a Covid-19 e acabou por ser internada de urgência numa unidade hospitalar da região.

“Quando a gente estava indo embora, ela [enfermeira] me chamou e disse que tinha aplicado uma vacina errada nela. Na hora que ela foi jogar o frasco fora, ela viu que era o frasco da Pfizer contra a Covid e que tinha aplicado nela. Ela me disse que ela tomou o frasco inteiro, o frasco equivale a seis doses da vacina da Pfizer, então nem foi uma dose só”, conta a mãe.

Nem os médicos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde a criança permaneceu em observação durante três dias, esconderam a preocupação que a troca de frascos gerou sobre o estado de saúde da criança que, além de febre, sofreu dores e inchaço na perna vacinada. “Os exames de sangue deram alteração. Os médicos diziam que tinha a ver com a coagulação do sangue, que era o que eles estavam mais com medo”, relata a mãe da criança que, apesar de já ter recebido alta, continua a ser acompanhada por uma equipa médica.

Em reação ao episódio, as autoridades de saúde de Altinópolis abriram um inquérito para apurar o que terá levado a enfermeira a trocar as vacinas.

Profissional de saúde, a mãe da bebé de seis meses ainda não se recompôs do susto. De qualquer forma, sublinha que a mesma enfermeira que errou rapidamente assumiu o engano e ativou todos os meios necessários: “Ela poderia ter ficado quieta, mas foi profissional e, graças a Deus, a gente pode fazer o acompanhamento para a menina. Não deveria acontecer erros, infelizmente aconteceu, mas eu não a julgo. Poderia ser eu a profissional da enfermagem a cometer o mesmo erro. Não deveria acontecer, mas eu sou grata a ela por ela ter nos falado, ter me dito, porque ela poderia ter omitido.”