Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As atualizações do sistema operativo da Apple iOS deixaram um pai desesperado, que acabou mesmo por enviar uma carta aos criadores do videojogo preferido do filho, a “criança mais querida no planeta”. Relançá-lo “significaria o mundo para pelo menos um pequeno rapaz”, escreveu o pai na carta à Hello Games. E o objetivo foi alcançado. Jack, a criança diagnosticada com autismo, inspirou os programadores a relançar o famoso jogo de telemóvel Joe Danger.

O menino de oito anos ficou apaixonado por Joe Danger –um aventureiro que realiza vários percursos de mota – por ser uma fonte “de infinitas horas de entretenimento e alegria”, uma maneira de lidar com o stress e por lhe permitir “experimentar coisas normais de crianças”.

Uma das coisas que permite que eu e o Jack estivéssemos unidos é o nosso amor por videojogos, especificamente o Joe Danger”, conta o pai, antes de confessar que uma das primeiras coisas que ouve todos os dias ao chegar a casa é: “Anda, papá, vamos jogar Joe Danger!”. “Ser capaz de apenas dizer esta frase é uma grande conquista para uma criança com autismo”, lê-se na carta.

A finalizar a mensagem, o pai escreveu ainda: “Como pai, é difícil colocar em palavras o sentimento que tenho ao ver a alegria pura no rosto de Jack que Joe Danger lhe traz, sabendo das outras lutas que ele enfrenta todos os dias. Mas posso garantir, o sentimento é um dos bons”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O fundador da empresa Hello Games, Sean Murray, reagiu: “A carta partiu os nossos corações e fez-nos querer restabelecer as coisas”, acrescentado que “é fácil subestimar o impacto” que se pode ter, no Twitter.

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices ???? This mail broke our hearts and made us want to set things right ???? pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5 — Sean Murray (@NoMansSky) January 27, 2022

Trazer o jogo de volta à vida no digital foi um “projeto de passatempo”, “reconstruindo-o lentamente peça por peça ao longo de oito anos de mudanças tecnológicas”. Este foi o primeiro jogo que a equipa desenvolveu quando ainda eram “quatro jovens a tentar ser notados”, confessou Murray: “É triste que os jogos apodreçam lentamente e muitos desapareçam”.