Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nove pontos do primeiro lugar e a três do segundo no Campeonato. Fora da Taça de Portugal. Sem Taça da Liga. No final de janeiro, em termos práticos e teóricos, o Benfica já não está na luta por nenhuma competição interna e tem os oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Ajax enquanto oásis no deserto.

Os encarnados, recordistas absolutos na Taça da Liga com sete conquistas, perderam pela primeira vez uma final da competição e não conseguiram agarrar um jogo em que até foram para o intervalo a ganhar. O Benfica perdeu a sexta final para o Sporting, entre Finalíssima de Campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga, e prolongou um jejum de títulos que já começou há cerca de dois anos e meio, em agosto de 2019, com a Supertaça conquistada frente aos leões.

A derrota deste sábado, contudo, tem um significado maior para o Benfica do que a continuação de um já duradouro período sem conquistas. Para o Benfica, a derrota deste sábado representa o início da confirmação de mais uma época sem títulos, o início da confirmação de uma época inconsequente e com mudança de treinador pelo meio e o início da confirmação de uma época em que Nélson Veríssimo voltou a não ter o efeito que Bruno Lage teve quando substituiu Rui Vitória. E o treinador encarnado, que vai ficar até ao final da temporada mas que não está a conseguir construir com vitórias e alegrias o caminho para se tornar a cara do próximo projeto de Rui Costa, analisou uma final em que Adán fez a primeira defesa aos 90+4′ de forma totalmente literal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

6.ª vitória do Sporting ???? Benfica numa final ????????:

1938/38 Campeonato Portugal

1970/71 Taça

1973/74 Taça

1987/88 Supertaça

2015/16 Supertaça

2021/22 Taça Liga pic.twitter.com/aeazak2Akg — playmakerstats (@playmaker_PT) January 29, 2022

“No final, o Sporting fez mais um golo. Foi um jogo competitivo, como se estava à espera. Aberto, com muitas situações de perigo de parte a parte. Chegámos com todo o mérito à vantagem na primeira parte, sofremos o empate num momento crucial do jogo mas a equipa continuou no jogo e com o controlo das incidências. Acabámos por sofrer o golo numa transição mas a equipa nunca abdicou de ir atrás do resultado. Acabámos por não conseguir fazer o golo do empate. No fim, perdemos”, disse Veríssimo.

Mais à frente, o técnico explicou a opção pela titularidade de Meïté, que apareceu no onze inicial em detrimento de Paulo Bernardo. “O Meïté faz parte do plantel. O importante é nós percebermos os jogadores que temos, as características deles, o que trazem para o jogo. Entrou bem contra o Boavista e podia ser opção, assim como outros que acabaram por não entrar”, explicou, defendendo que a ausência de resultados por parte do Benfica não é “uma questão mental”. “É questão de treinar, de perceber onde temos de melhorar e ganhar o jogo. Essa questão mental tem vindo a ser falada mas não é por aí”, atirou.

????????️ Benfica ???? Sporting A qualidade e volume das ocasiões criadas não deixa qualquer dúvida sobre a justiça da vitória#AllianzCup #FinalFour #SLBSCP #RatersGonnaRate pic.twitter.com/jF9VWvgywQ — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 29, 2022

“Assumimos que perdemos. Deixámos fugir um dos objetivos, assumimos isso com frontalidade e assumimos essa responsabilidade. Temos ainda a Liga pela qual lutar, é óbvio que não vamos abdicar apesar dessa diferença pontual. E temos a eliminatória da Liga dos Campeões contra o Ajax. O importante agora é o próximo jogo contra o Gil Vicente, em nossa casa. É recuperar os atletas, que fizeram tudo para chegar a outro resultado, que mostraram um grande compromisso, que deram tudo o que tinham. É recuperá-los e pensar no próximo jogo”, terminou Nélson Veríssimo.