A Endesa e a Tejo Energia obtiveram as classificações mais altas no concurso para a reconversão da central do Pego em Abrantes. De acordo com o relatório preliminar do júri, divulgado esta sexta-feira, a Endesa conseguiu uma pontuação de 3,73 enquanto a Tejo Energia obteve 3,27.

As duas empresas estavam envolvidas na exploração da central do Pego a carvão, mas divergiam quanto ao futuro a dar à unidade que encerrou em novembro.

A Greenvolt foi a concorrente que teve a terceira nota mais alta de 3,18. Seguem-se a Brookfield & Bondalti com 2,16, a Voltalia com 2,02 e a EDP Renováveis que teve a pontuação de 1,57.

Após a classificação inicial das respostas e notificação dos concorrentes vai seguir-se um período de audiência dos interessados que em “função da previsível complexidade” levou o júri a pedir o adiamento dos prazos até 28 de fevereiro.

O concurso em causa é para a atribuição de reserva de capacidade e injeção na rede pública de energia produzida a partir de fontes renováveis.