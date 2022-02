Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A próxima jornada é de Clássico no Dragão, mas primeiro, há um último ensaio em que nem “leões” nem “dragões” querem perder pontos. O FC Porto vai ao sempre difícil campo do FC Arouca, enquanto que o Sporting CP defronta um FC Famalicão com quem tem contas a ajustar para o campeonato. E como sempre, a Rádio Observador vai trazer-lhe todas as emoções em direto, em dois relatos que pode ouvir aqui.

A Emissão Especial Desporto arranca depois da Síntese Informativa das 17h30, com comentários de João Pedro Valente, que vai estar concentrado nas incidências do Estádio Municipal de Arouca. Já os comentários da partida de Alvalade vão ficar a cargo do Mário Cagica. E no final de cada jogo, já sabe que analisamos tudo, no programa Relatório de Jogo, logo depois de cada apito final.

A analisar a prestação das equipas de arbitragem estará o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Já na bancada virtual da Rádio Observador, contamos o fervor azul de um lado e verde de outro: Luís Pinto Coelho é o primeiro a pegar no cachecol, do FC Porto; de olhos postos em Alvalade, vai estar o adepto e autor do podcast Sporting160, João Castro.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira, com relatos assegurados por João Pedro Vieira e Pedro Fernandes, no Estádio Municipal de Arouca; e de André Maia e Diogo Varela, no Estádio José Alvalade.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.