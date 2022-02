Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O funeral de Rayan, o rapaz de cinco anos que morreu no sábado em Marrocos depois de estar quatro dias preso num poço, realizou-se esta segunda-feira.

Uma multidão reuniu-se na aldeia de Ighran, na província marroquina de Chefchaouen esta segunda-feira para prestar homenagem a Rayan Oram. Tal foi a adesão à cerimónia fúnebre, que aqueles que se dirigiram ao local do funeral não couberam todos no cemitério da aldeia nem no local de orações.

Tenho mais de 50 anos e nunca vi tantas pessoas num funeral. Rayan é o filho de todos nós”, afirmou à Reuters um dos habitantes da aldeia, segundo a BBC.

Já um outro habitante da aldeia, segundo o canal Al Jazeera, considerou que “a morte de Rayan renovou a fé na humanidade, uma vez que pessoas de diferentes línguas e países expressaram a sua solidariedade“.

No sábado, figuras de destaque como o Rei Mohammed VI de Marrocos, o Papa Francisco e o Presidente francês Emmanuel Macron expressaram condolências pela morte do rapaz de cinco anos. Na final da Taça das Nações Africanas, disputada no domingo entre as equipas do Egito e do Senegal, realizou-se um minuto de silêncio em homenagem a Rayan Oram.

O rapaz encontrava-se com o pai, Khaled Oram, a reparar o poço, perto da residência da família, quando caiu no buraco de terra. Durante quatro dias e quatro noites, Rayan permanceu a 32 metros no subsolo, num poço com um diâmetro máximo de apenas 45 centímetros.

Não sendo possível aceder ao rapaz pelo poço, uma vez que, além da reduzida largura do buraco, havia ainda o risco de um novo deslizamento de terra sobre Rayan, foram realizadas operações de socorro que consistiram na escavação de um buraco lateral, com recurso a retroescavadoras, e mais tarde, já a poucos metros da localização do rapaz, as escavações foram realizadas de forma manual.

Embora consciente dentro do poço, e com água, alimentos e oxigénio a serem providenciados por um tubo inserido no poço, Rayan Oram acabou por morrer no hospital.