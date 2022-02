O "trabalho de ourives" que é necessário para resgatar uma criança como Rayan. E que nem sempre corre bem

O facto de ter acesso a água e a comida atenuou uma das maiores preocupações das equipas médicas em situações como estas: a desidratação por escassez de água e a hipoglicemia por falta de alimentação. Apesar de os humanos terem mais capacidade de permanecer longas horas sem comer desde que se beba água, as reservas de glicemia e a capacidade de produzir glicose de uma criança são muito inferiores às de um adulto — por isso era fundamental Rayan ter acesso a estes bens essenciais.

Mas o facto de a criança estar consciente não era, no entanto, garantia de que iria continuar fisicamente saudável por muito tempo — e, no fim, tudo se comprovou infrutífero: as partes do corpo mais sujeitos a pressão com as paredes do poço, por ação das próprias rochas, tornando-se menos irrigadas, podem desenvolver úlceras de pressão que dão origem a feridas. E com elas surge também o risco de infeções, que começam a progredir normalmente ao fim de dois dias. Tudo isto se junta a outras lesões que Rayan já poderia ter sofrido com a queda no poço e as longas horas que passou no seu interior — não só feridas, mas também fraturas, danos encefálicos, esmagamento de membros ou hemorragias internas que, com o tempo, se tornaram fatais. Ainda não se sabe o que terá acontecido ao certo com Rayan, falou-se em lesões cerebrais e várias fraturas, inclusivé na espinal medula, mas a única garantia é que elas acabaram por ser fatais, apesar de o rapaz ainda ter sido transportado para o hospital

Cientes de toda a gravidade de lesões que podem encontrar, depois de toda a minúcia das escavações até os socorristas chegarem até ele, segue-se por isso sempre outro trabalho de perícia — o dos médicos. Tal como costuma acontecer em Portugal, não bastava alcançar a localização de Rayan, pegá-lo ao colo e retirá-lo do buraco: os médicos socorristas realizam uma primeira avaliação da vítima, depois têm de imobilizá-lo e só depois tentar retirá-lo para o exterior. Só mesmo se a própria espera for mais arriscada à sobrevivência do que esta avaliação médica no local — por exemplo, por perigo de uma grande derrocada — é que se avança para uma extração mais rápida. Não se sabe também ainda o que aconteceu no interior do poço com a criança marroquina.

Sabe-se, genericamente, que a pressa, em situações como esta, “é inimiga da segurança e da preservação da vida”, sublinha o comandante adjunto nacional de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: “É sempre preciso gerir a ansiedade e as expectativas. Os operacionais estão completamente empenhados e a querer muito chegar à criança e resgatá-la o mais depressa possível”, garantiu. Mas “tem de haver alguém a resfriar este ânimos todos”.