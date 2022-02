Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Frederico Martins é fotografo há mais de duas décadas, sendo um dos nomes portugueses mais conhecidos no universo da fotografia de moda. Com estúdio no Porto e habituado a colaborar com publicações como a Vogue, GQ ou a Portuguese Soul, o desejo de ter um projeto próprio era antigo e concretizou-se no início deste ano. “Quando olho para o mercado, vejo que existe pouca oferta de revistas que contem histórias de artistas portugueses com as imagens certas. A fotografia raramente é vista como uma prioridade, é sempre um custo e não um investimento”, explica ao Observador.

Foi com base nesta lacuna, “num momento em que nunca tantos atores, músicos ou bailarinos nacionais fizeram coisas com tanta qualidade”, que Frederico começou a desenhar uma plataforma que mostrasse o melhor do talento português. “É quase irónico hoje comunicarmos tanto com a imagem, veja-se por redes sociais como o Instagram, e depois não termos fotografias que marquem efetivamente um momento, uma carreira ou uma conversa. Hoje passamos pelas histórias sem ter um registo digno e eterno e isso é muito importante.”

A Solo é feita em parceria com a Portuguese Soul, revista editada pela associação dos industriais portugueses do calçado, divide-se entre uma plataforma online e uma revista física cujo conteúdo parte de uma entrevista escrita a uma personalidade relevante da atualidade — atores, músicos, realizadores, bailarinos, desportistas ou arquitetos — acompanhada por fotografia, vídeo e som, em formato podcast. A ideia é ser um projeto colaborativo, capaz de reunir vários fotógrafos, realizadores, stylists e produtores. “A intenção é trazer para a Solo colegas que possam trabalhar num produto com qualidade, dando palco e visibilidade ao melhor do que se faz por cá. Teremos sempre Portugal como pano de fundo.”

Outra dimensão da plataforma é comunicar marcas, do calçado ao mobiliário, passando pelos designers de moda e de interiores, através da partilha de opções mais criativas, como o local do shooting ou a arquitetura do espaço. Na primeira edição, a Solo conta a história dos atores Filomena Cautela, Miguel Nunes, Joana Ribeiro e Carolina Amaral, todas as semanas há conteúdos novos para ver online, a revista renova-se a cada seis meses e pode ser adquirida por encomenda.