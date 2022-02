Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A “luz suave que empurra o sol” deu ao fotógrafo turco Aytek Cetin o primeiro lugar na categoria de melhor fotógrafo do ano — onde cada concorrente apresentou um portefólio com quatro fotografias — no concurso International Landscape Photographer of the Year 2021. O momento foi captado num lugar “extremamente misterioso” da sua terra natal: a Capadócia (Turquia), quando as condições atmosféricas entraram em sintonia com os seus objetivos: “A razão pela qual escolhi este local é por adorar a emoção que nasce dentro de mim quando o sol atinge as ‘chaminés das fadas’”, explica no comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social.

Já o americano Tanmay Sapkal procurou “o cenário dos sonhos” no Monte Tamalpais, na Califórnia e, num jogo entre neblinas e mantos de luz, arrecadou o prémio de melhor fotografia do ano.

Da floresta coberta de neve do fotógrafo Heiner Machalett às “Profundidades do Inferno” de Chris Kirby foi, ainda, atribuído o prémio de assuntos especiais.

Na sua 8.ª edição, o concurso contou com 4.504 inscrições e, dado este elevado número, há agora uma galeria online com 238 paisagens.

A fotografia de paisagem vai além de “criar um registo de natureza”, considera o presidente do júri Peter Eastway, na mesma nota: é, sim, algo “interpretativo, imaginativo e inspirador”. Reforça ainda que é “imperioso” compreender que “o que impulsiona um fotógrafo de paisagem pode ser tão diferente do que move outro”.

Um anoitecer misterioso, as imponentes montanhas que servem como pano de fundo de sensíveis flores, o delicado reflexo de árvores sem folhas num lago e a passagem de um cometa estão também entre as melhores fotografias de paisagens do ano.