A mobilidade eléctrica veio atenuar o histórico dos construtores tradicionais de automóveis, deixando para trás a experiência acumulada com motores de combustão, concentrando-se apenas nas vantagens e inconvenientes que conseguem assegurar com esta nova tecnologia. Interessa a potência, a eficiência energética, a capacidade da bateria e a forma como esta consegue fornecer energia aos motores. E é o cronómetro que tem a última palavra.

A Drag Times, especialista em provas de arranque, como o seu nome indica, opôs desta vez o novo Lucid Air Dream Edition Performance, o mais possante da gama deste jovem construtor, ao Porsche Taycan Turbo S, também ele a mais potente proposta da respeitada marca alemã, entre os modelos alimentados exclusivamente por bateria. Ou seja, em análise está um dos mais antigos fabricantes de automóveis do mercado, a Porsche, que nasceu em 1931 (a Ferrari só apareceu em 1939), contra outro bem mais jovem, a Lucid Motors, que surgiu somente em 2007. Qual será o mais rápido de 0-96 km/h e no arranque do ¼ de milha (0 a 402 metros)?

O presente comparativo ocorreu dias depois desta mesma unidade do Lucid enfrentar o Tesla Model S Plaid, cujo resultado pode ver acima. O vídeo reflecte bem a superioridade da berlina desportiva norte-americana face à rival germânica. Apesar de dispor de uma transmissão de duas velocidades no eixo traseiro, tecnologia que conseguiu com a ajuda da também jovem Rimac, o Porsche não se revelou à altura do seu rival. Assim que ambos arrancavam, o Taycan ficava rapidamente para trás e o Air distanciava-se a um ritmo esmagador.

Esta derrota incontestável deixa a marca alemã em má posição, uma vez que parte da sua reputação – que lhe permite ser mais apetecível junto de clientes em busca de modelos mais emocionantes – se baseia no facto de, tradicionalmente, os seus veículos figurarem entre os mais potentes e rápidos do seu segmento. Mas isso era nos tempos dos motores de combustão, tecnologia com que a Porsche estava à vontade. Com os motores eléctricos e as baterias, a situação alterou-se radicalmente. A liderança ficou nas mãos de outros fabricantes e se a Porsche já via o Taycan batido pelo Testa Model S Plaid, eis que agora também o Lucid Air Performance o deixa para trás, como se estivesse parado.

Veja o vídeo e deixe-se impressionar pela diferença entre o Air Dream Edition Performance, com 1126 cv (1111 hp), e o Taycan Turbo S com 760 cv (750 hp):