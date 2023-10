A Lucid Motors é um construtor com potencial tecnológico, o que o leva a fornecer a sua tecnologia tanto à Fórmula E como à Aston Martin. Mas, ao fabricar apenas 1550 carros no 3.º trimestre de 2023, as perdas foram brutais. De acordo com a imprensa norte-americana, poderão ascender a 338 mil dólares por cada unidade vendida, o que atira os prejuízos acumulados de Julho a Setembro para quase 524 milhões de dólares, o que equivale a 494 milhões de euros.

Em vésperas de apresentar o seu segundo modelo, um imponente SUV denominado Gravity, a Lucid tem tentado entregar a clientes o maior número de unidades possíveis do Air, uma elegante berlina apontada como a mais luxuosa e, decididamente, a mais potente. Mas não só o construtor consegue apenas fabricar um volume muito reduzido do Air, como para cúmulo nem esses “poucos” consegue vender.

No 2.º trimestre do ano, a marca norte-americana produziu 2173 unidades, mas vendeu apenas 1404. E este deficit na comercialização manteve-se no 3.º trimestre, em que dos 1550 Air produzidos, só 1457 encontraram dono. Isto faz com que o stock de veículos por vender se continue a acumular e já no final do 2.º trimestre a Lucid admitia que ultrapassava os 5000 exemplares, o que representa mais de três trimestres de vendas.

Tanta dificuldade em produzir e mais ainda em encontrar clientes convencidos que o Air é o familiar de luxo eléctrico dos seus sonhos, levou o valor das acções a cair 91%, face ao máximo registado. Mais do que ter de enfrentar os accionistas, a Lucid Motors tem igualmente de lidar com os analistas, com a Bloomberg a estimar que o construtor perca 338.000 dólares por cada veículo vendido.