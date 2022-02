Em atualização

Duas composições do metro de superfície colidiram, esta segunda-feira, em Munique, provocando pelo menos um morto e mais de dez feridos, informa o jornal Der Spieger.

Schreckliches S-Bahn Unglück bei München (ebenhausen-schäftlarn) pic.twitter.com/lDmn3P71IR

— ????this is me trying (@2021LoveStory) February 14, 2022