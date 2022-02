Os Emirados Árabes Unidos e a Turquia assinaram vários acordos durante a primeira visita, em dez anos, do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ao país do Golfo, que permitiu concretizar a reaproximação entre antigos rivais.

A visita de dois dias, a primeira de Erdogan à federação que reúne sete emirados como Presidente da Turquia, foi marcada pela assinatura de 13 acordos de cooperação e memorandos de entendimento, divulgou na segunda-feira a agência de notícias oficial dos Emirados, WAM.

Esta viagem oficial, por parte do Presidente turco, segue-se à do príncipe herdeiro de Abu Dhabi e governante de facto dos Emirados, Mohammed bin Zayed, em novembro, à Turquia.

Na altura, tinha revelado o lançamento de um fundo de quase nove biliões de euros para apoiar investimentos na Turquia, que atravessa uma grave crise económica.

Segundo a WAM, e também a agência turca Anadolu, os acordos assinados dizem respeito aos setores da “saúde e ciências médicas, indústrias e tecnologias avançadas, clima, cultura, agricultura, transporte, gestão de crises e desastres, meteorologia e ‘media'”.

Foi também assinada uma carta de intenções de cooperação entre as indústrias de defesa, segundo as mesmas fontes.

Abu Dhabi manteve até recentemente uma grande inimizade contra Ancara, acusando-a de apoiar o islão político e de ser oposição em várias questões no Médio Oriente.

A receção a Erdonan foi assinalada pelo edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, que se iluminou com as bandeiras dos Emirados e da Turquia.

O ministro da Economia dos Emirados, Abdallah ben Touq Al-Marri, citado pela agência Anadolu, a cooperação entre os dois países em muitas áreas faz parte de uma “visão compartilhada” com Ancara.

“O diálogo e a cooperação entre a Turquia e os Emirados são importantes para a paz e a estabilidade de toda a região“, tinha referido Erdogan antes de deixar a Turquia para a visita àquele país do Golfo.

Abu Dhabi espera dobrar ou até triplicar o volume de negócios com a Turquia, que é vista como uma rota para novos mercados.

O volume do comércio bilateral no primeiro semestre de 2021 totalizou mais de 6,3 biliões de euros, um crescimento de 100% em relação ao mesmo período de 2020, segundo a WAM.

Os investimentos da [companhia aérea] Emirates na Turquia atingiram quase 4,4 biliões de euros no final de 2020.

Quanto aos investimentos turcos nos Emirados, estes pesam cerca de 312 milhões de euros, segundo a agência dos Emirados.

Para o professor de ciência política dos Emirados, Abdul Khaleq Abdallah, o essencial não é fortalecer as relações comerciais já sólidas, mas “a parceria política estratégica entre os dois países”.

Os Emirados enfrentam a ameaça crescente dos rebeldes Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, e que causaram a morte três pessoas em meados de janeiro em Abu Dhabi, na sequência de um ataque realizado com drones e mísseis.