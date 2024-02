O ciclista belga Tim Merlier (Soudal-QuickStep) somou este sábado a terceira vitória na Volta aos Emirados Árabes Unidos, ao triunfar ao sprint na sexta etapa, em Abu Dhabi.

No final dos 138 quilómetros entre o museu do Louvre de Abu Dhabi e a Abu Dhabi Breakwater, Merlier impôs-se em 3:02.14 horas, o mesmo tempo do neerlandês Arvid de Kleijn (Tudor) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, o australiano Jay Vine (UAE Emirates) mantém a liderança, com 11 segundos de avanço sobre o compatriota Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) e 13 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a etapa na 53.ª posição, com o mesmo tempo do vencedor, e é 125.º da geral, a 23.57 minutos de Vine.

A Volta aos Emirados Árabes Unidos termina no domingo, com uma ligação de 166 quilómetros entre Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa e Jebel Hafeet, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha.