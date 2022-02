Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A defesa ganha campeonatos” – a finalíssima do futebol americano, disputada este domingo, voltou a evidenciar porque é que este é um dos adágios mais vezes evocados na NFL. A equipa defensiva dos Los Angeles Rams, liderada pelo gigante Aaron Donald, foi a peça-chave na Super Bowl XVI, mantendo os Rams vivos quando os Cincinnati Bengals ameaçaram meter o jogo no bolso, no início da segunda parte – e, no final, travando a última investida do jovem Joe Burrow.

Numa cidade onde apenas chove, em média, 35 dias por ano, só choveram confettis no final de uma Super Bowl que foi, também ela, muito morna (contrastando com a pirotecnia competitiva dos jogos anteriores neste playoff). Os LA Rams jogaram em casa e venceram os Bengals de Cincinnati por 23-20, com o wide receiver Cooper Kupp nomeado jogador mais valioso (MVP) e Matthew Stafford, o quarterback de 34 anos dos Rams, a conseguir, finalmente, a consagração pela qual esperou 12 anos no frio de Detroit (foi em boa hora, está visto, a mudança para a solarenga Califórnia).

O jogo de corrida de Los Angeles foi totalmente ineficaz durante toda a partida e o wide receiver-estrela Odell Beckham Jr. saiu lesionado (e emocionado) ainda na primeira parte. Ainda mais por estas duas razões, a dupla Stafford e Kupp teve de carregar o jogo às costas – e fica para a história desta Super Bowl XVI o longuíssimo drive final que culminou com o touchdown marcado muito perto do fim, que devolveu aos Rams a liderança no marcador.

Mas esse momento só foi possível porque a defesa dos Rams passou as horas anteriores a lutar, nas trincheiras, para impedir que causasse maiores estragos o domínio que Joe Burrow e os Bengals tiveram na maior parte do jogo. No início da segunda parte, depois do halftime show, os Bengals saltaram para a dianteira com um touchdown de 75 jardas logo na primeira jogada (embora com uma ajudinha dos árbitros, que não viram o wide receiver de Cincinnati derrubar o defesa dos Rams, agarrando os ferros frontais do capacete).

Minutos depois, quando os Rams tentavam reagir, Matthew Stafford vê um passe intercetado pela defesa dos Bengals bem fundo na sua própria zona defensiva. Parecia ser o fim da festa em LA, com o resultado em 13-17 e Cincinnati em ótima posição para dilatar ainda mais a vantagem.

Mas esse acabou por ser o momento em que a defesa dos Rams decidiu mostrar porque é que, tantas e tantas vezes, “a defesa ganha campeonatos”. Apesar da excelente posição em que partiu no campo, após essa interceção, Joe Burrow e os Bengals não conseguiram mais do que um field goal que lhes deu os três pontos que acabariam por ser os seus últimos.

A partir daí, o relógio moveu-se rapidamente até ao tal último drive dos Rams em que Matthew Stafford e Cooper Kupp arrancaram a ferros o touchdown que daria a vitória final.

Após esse touchdown, porém, ainda sobrava cerca de minuto e meio no jogo – o que pode muito bem ser uma eternidade no futebol americano, sobretudo quando a outra equipa (os Bengals) dispõem, ainda, de dois timeouts para parar o relógio.

Apesar da carreira ainda curta, Joe Burrow (para muitos, o próximo Tom Brady) já conta no seu currículo com várias recuperações tardias em jogos. Com o marcador em 23-20, bastava, aliás, conseguir levar a ofensiva dos Bengals até às 30 jardas dos Rams – o kicker dos Bengals tem estado em grande forma e essas 30 jardas seriam, provavelmente, suficientes para conseguir um field goal que empatasse tudo e levasse a Super Bowl para prolongamento.

Mas Aaron Donald garantiu que nada disso iria acontecer. No lance mais decisivo de todo o jogo, a bola de canhão que lidera a linha defensiva dos Rams meteu a sexta velocidade e conseguiu agarrar o jovem Burrow e levá-lo a falhar o passe que, caso fosse bem sucedido, deixaria os Bengals ainda mais perto do possível empate.

Caía por terra a tentativa de comeback por parte dos Bengals. E o número 99 dos Rams, que poderá ter disputado o seu último jogo, tirou o capacete e mostrou em qual dos dedos quer receber aquilo que era a única coisa que faltava na sua carreira extraordinária – um anel de campeão da Super Bowl.