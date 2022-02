O tenista português Gastão Elias foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do challenger de Forli 4, em Itália, ao ser derrotado pelo italiano Stefano Napolitano, com Nuno Borges a ser o único luso que continua em prova.

Gastão Elias, n.º 202 do ranking mundial, foi batido pelo tenista italiano, n.º 456 da hierarquia, pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e quatro minutos.

Depois de, na segunda-feira, João Domingues também ter sido eliminado na primeira ronda, a participação portuguesa está entregue a Nuno Borges, 189.º do mundo e quarto cabeça de série do challenger de Forli 4, que venceu na primeira ronda Lorenzo Giustino e vai agora defrontar Andrea Pellegrino, 215.º do ranking.