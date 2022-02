A Universidade de Coimbra (UC) vai atribuir, em março, o Doutoramento Honoris Causa a Rui Nabeiro, fundador da Delta Cafés, que veio dar origem a um grupo empresarial que é líder no mercado dos cafés.

Em comunicado, a Universidade de Coimbra informou que a cerimónia terá lugar a 9 de março, pelas 11h00, na Sala dos Grandes Atos (Sala dos Capelos).

Esta homenagem pública é “a mais elevada distinção atribuída por uma universidade portuguesa, destinada a cidadãos de indiscutível mérito profissional e de qualidades humanas que constituam uma referência para toda a sociedade”.

“Evidencia o compromisso entre os princípios de gestão que se ensinam na Universidade de Coimbra e a sua concretização nos processos de liderança empresarial e na dimensão humana das relações de trabalho. Estamos diante de um admirável empreendedor, de espírito solidário e de grande humanismo, qualidades que soube incutir no grupo empresarial que fundou há mais de seis décadas e que tem projetado uma marca e uma região no plano nacional e internacional”, justificou a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na cerimónia de Doutoramento Honoris Causa, o padrinho de Rui Nabeiro será o sociólogo e professor catedrático jubilado da FEUC Carlos Fortuna, ficando as apresentações a cargo dos professores António Martins (elogio do doutorando) e de Margarida Mano (elogio do padrinho).

De acordo com o reitor da UC, Amílcar Falcão, esta “justa homenagem” a Rui Nabeiro serve para retomar a tradição centenária dos Doutoramentos Honoris Causa, que tinha sido suspensa por causa da pandemia.

“Retomá-la com uma personalidade deste calibre, um empresário de perfil humanista com um rico contributo para a sociedade portuguesa nas mais diversas áreas, é particularmente significativo para a Universidade de Coimbra”, apontou.

Já o diretor da FEUC, Álvaro Garrido, sublinhou que o Doutoramento Honoris Causa de Rui Nabeiro “tem um grande significado” para esta faculdade.

“Assume um sentido ético, dada a dimensão humana do empreendedor que homenageamos e o exemplo que o seu percurso de vida pode assumir para todos os nossos estudantes e rede de parceiros. Após 30 anos de ensino da Gestão na FEUC, vemos neste Doutoramento uma oportunidade para aprofundar a relação da escola com as empresas e para afirmar valores de uma verdadeira responsabilidade social”, concluiu.

Rui Nabeiro nasceu em 1931, em Campo Maior, no seio de uma família humilde e dedicada ao trabalho.

Em 1961, criou a Delta Cafés, que deu origem ao grupo empresarial que é líder no mercado dos cafés em Portugal e que conta atualmente com mais de duas dezenas de empresas com intervenção direta em áreas tão diversas como a agricultura e vitivinicultura, distribuição alimentar e de bebidas, retalho automóvel, comércio imobiliário e hotelaria.

Foi presidente da Câmara Municipal de Campo Maior e premiado, por diversas vezes, pelo seu trabalho empresarial, social e filantrópico.

Foi distinguido em 1995 com o Grau Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe Industrial e, em 2006, a Universidade de Évora concedeu-lhe o Grau de Doutor Honoris Causa.

No mesmo ano foi-lhe atribuída a Gran Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2009, o Rei de Espanha Juan Carlos atribui-lhe uma das maiores distinções do país vizinho: a Comenda da Ordem de Isabel a Católica.

Em 2011, foi nomeado Cônsul Honorário de Espanha em Elvas e agraciado com a Medalha da Extremadura, tendo lhe sido atribuído em 2012 novo Doutoramento Honoris Causa em Ciências Políticas, pela Universidade Lusófona.

Em 2021, a Câmara Municipal de Coimbra concedeu-lhe Medalha da Cidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Lisboa agraciou-o com a Medalha de Honra da Cidade de Lisboa e Vila Nova de Gaia atribuiu-lhe a Chave da Cidade.