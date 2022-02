Quem são os altos cargos da Defesa russa que a União Europeia vai sancionar?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A União Europeia prepara-se para anunciar nas próximas horas mais sanções contra a Rússia — e a defesa ao serviço de Vladimir Putin parece ser o principal alvo do novo pacote de medidas. Entre as personalidades atingidas pelas sanções europeias estão os políticos mais próximos de Vladimir Putin, as altas patentes da Marinha e do Exército e os multimilionários à frente de empresas dedicadas à desinformação — incluindo uma que esteve envolvida na interferência russa durante as eleições nos Estados Unidos, em 2016.

Sergey Shoigu

Ministro da Defesa da Rússia