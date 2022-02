Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pela segunda vez numa semana, a rainha Isabel II adiou os seus compromissos virtuais, anunciou o Palácio de Buckingham. A soberana de 95 anos foi diagnosticada com Covid-19 no último domingo, depois de o filho Carlos ter ficado infetado pela segunda vez desde o início da pandemia — também Camilla, a duquesa da Cornualha, testou positivo.

Esta quinta-feira, um porta-voz do palácio fez saber à imprensa britânica que “duas audiências virtuais que estavam programadas para hoje serão reagendadas para uma data posterior”. O mesmo porta-voz assegura que a monarca continua a exercer “tarefas ligeiras” e que mais nenhum compromisso foi agendado para esta semana.

Quase a completar os 96 anos, a 21 de abril, a soberana tem a vacinação completa, incluindo a dose de reforço. Assim que se soube do diagnóstico, com o palácio a assegurar que a rainha apenas apresentava “sintomas leves”, Isabel II recebeu múltiplas mensagens de apoio, incluindo do primeiro-ministro Boris Johnson.