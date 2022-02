Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os espanhóis do KM77 garantem que todos os veículos novos, ou pelo menos os mais representativos, passam pelo seu teste do alce, realizado segundo a norma. Esta manobra, que visa determinar a agilidade do modelo, consiste na esquiva a um obstáculo, obrigando o condutor a guinar para um lado para evitar o obstáculo que tem pela frente – pode ser um alce, mas também um outro veículo ou uma criança –, e depois voltar a guinar para regressar à faixa original. Tudo isto sem que o condutor perca o controlo do automóvel ou se despiste. Quanto maior é a velocidade a que se realiza o teste, mais ágil e seguro é o modelo, sendo que a prova se adapta à largura do veículo, para que mesmo os modelos maiores tenham hipótese de comparar com os mais pequenos.

O Cupra Born, o primeiro eléctrico da marca cuja plataforma e dimensões são idênticas às do VW ID.3, realizou o duplo S a 75 km/h, um valor que, não sendo a referência, é melhor do que muitos rivais, incluindo modelos mais caros, potentes e equipados com suspensões adaptativas, pneus mais aderentes e mais largos. A versão ensaiada do Born foi a equipada com uma bateria de 62 kWh brutos, 58 kWh úteis, a segunda maior à disposição do modelo espanhol. Monta apenas um motor, instalado sobre o eixo traseiro, capaz de fornecer 204 cv.

Apesar de o Born ter assumidamente um cariz desportivo, mais do que os ID da Volkswagen, a unidade que foi testada não estava equipada com os amortecedores adaptativos, que ficam mais duros quando a condução é mais desportiva e exigente, melhorando o comportamento.

Ainda assim, o Cupra Born realizou o teste do alce com sucesso a 75 km/h, batendo deste modo o VW ID.4, que se ficou pelos 73 km/h. E ultrapassou igualmente o Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, o mais potente e desportivo da gama, com um preço três a quatro vezes superior, que não se traduz em maior agilidade ou segurança para o seu proprietário.