Presidente do Governo dos Açores infetado com Covid-19

José Manuel Bolieiro (PSD) disse que cancelou “imediatamente” a agenda pública dos próximos dias, “ficando a trabalhar de forma remota neste período”.

“Reitero o apelo à vacinação contra a doença, o melhor método de combate e de salvaguarda da saúde de todos os açorianos. É fundamental mantermos todos as boas práticas de combate à Covid-19, nomeadamente o uso de máscara e a higienização das mãos”, acrescentou.

Os Açores registaram esta segunda-feira 169 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, e 732 recuperações, tendo agora 4.127 casos ativos (2.756 em São Miguel, 636 na Terceira, 229 no Pico, 176 no Faial, 144 em São Jorge, 135 na Graciosa, 28 nas Flores, 13 no Corvo e 10 em Santa Maria).

Estão internados 34 doentes com Covid-19 nos três hospitais da região, incluindo dois em unidade de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 59.924 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, 55.370 recuperações e 86 óbitos associados à Covid-19.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, até 25 de fevereiro, 210.383 pessoas tinham vacinação primária completa contra a Covid-19 nos Açores (89,0%) e 116.269 tinham recebido a dose de reforço (49,2%).

A vacinação pediátrica registava, nessa data, 6.551 inoculações referentes à primeira dose, o que corresponde a 38,5% de um universo de 17.033 crianças entre os 05 e os 11 anos.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.925.534 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 21.039 pessoas e foram contabilizados 3.258.409 casos de infeção, segundo a mais recente atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.