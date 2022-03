Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, e localizada a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia, tem sido fortemente bombardeada pelas tropas russas, que chegaram já a ocupar a cidade.

Esta terça-feira, o edifício da Administração Regional de Kharkiv, localizado na maior praça da cidade, foi atingido por um míssil russo. O disparo teria como alvo o governador regional, assim como os elementos da sua equipa.

⚡️Russian missiles hit central Kharkiv, damaging several residential and government buildings, including the city council. Video by State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/AyGk3nBqFH — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Como é possível observar na fotogaleria acima e no vídeo que se segue, parte do edifício ficou arrasado pelo bombardeamento, tendo os danos do ataque sido estendidos à rua, onde circulavam vários carros.

Na terça-feira, e após um intenso bombardeamento, as tropas russas conseguiram entrar na cidade Kharkiv, tendo, contudo, sido repelidas pela resistência ucraniana, num combate que resultou em pelo menos 21 mortos e 112 feridos.

Esta quarta-feira, o edifício da câmara municipal de Kharkiv foi igualmente atingido por um míssil, assim como uma escola da cidade, segundo o Parlamento da Ucrânia.

Veja na fotogaleria acima algumas das imagens dos escombros que cobrem a cidade de Kharkiv, depois dos bombardeamentos das tropas russas que assolaram a cidade.