A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) instaurou 34 processos de contraordenação na sequência da fiscalização de contas partidárias ou eleitorais mas há processos de 2013 e 2014 que aguardam decisão, segundo o relatório de atividades de 2021.

No relatório de atividades de 2021, publicado na quarta-feira no “site” da ECFP, esta entidade indica que, até novembro, as contas anuais dos partidos políticos relativas aos anos de 2013 e 2014 continuavam a aguardar “decisão de apreciação das contas apresentadas (irregularidades)”.

Estes processos tinham sido remetidos pelo Tribunal Constitucional (TC) à ECFP após a alteração da lei dos financiamentos políticos, em 2018, que passou para aquela entidade a competência para fiscalizar as contas e aplicar coimas, ficando o TC como instância de recurso.

No capítulo que dá conta das pendências na ECFP referem-se, além das contas partidárias de 2013 e 2014, as contas das campanhas eleitorais para as autárquicas de 2013, processo já analisado e que já tem a maioria das decisões proferidas, faltando cinco.

Também ainda não foram levantados processos de contraordenação ou analisada a prescrição das irregularidades ou ilegalidades detetadas, lê-se, no relatório.

Ainda no “pacote” dos processos remetidos pelo TC, estão as contas das eleições intercalares para a câmara municipal de S. João da Madeira em 2016.

Em matéria de contraordenações, foram instaurados 34 processos e emitidos 23 “documentos únicos de cobrança “com vista ao pagamento de coimas aplicadas”. A ECFP emitiu ainda seis “certidões de dívida” para a cobrança coerciva das coimas aplicadas.

Já após a entrada em vigor das novas atribuições da ECFP, aguardam auditoria externa os processos de fiscalização das contas anuais de 2019 e 2020 e das contas de campanha da eleição para a Assembleia Legislativa dos Açores de 2020, as contas das presidenciais e das autárquicas de 2021.

As contas anuais de 2015, 2016, 2017 e as contas das europeias de 2019 aguardam decisão final dos processos de contraordenação levantados.

Em 2021, segundo o relatório de atividades, a ECFP autuou 176 processos — 25 no que se refere a contas anuais dos partidos, e 151 a contas de campanha — e instaurou 34 processos de contraordenação, dos quais proferiu 23 decisões finais.

Em novembro, a ECFP mudou de composição, tendo José Figueiredo Dias — que liderou a Entidade entre 2017 e 2021 — sido substituído na presidência por Maria Fátima de Mata-Mouros, ex-juíza do TC.

Na cerimónia de tomada de posse, a nova presidente reconheceu que havia uma falta de meios humanos e técnicos na ECFP que nunca foi resolvida, o que implicou o “arquivamento de processos de aplicação de coimas pelo decurso de prazo de prescrição”.

À data da tomada de posse dos novos membros, a ECFP era composta por quatro técnicos superiores, dois assistentes técnicos e um operacional.