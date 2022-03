O líder social-democrata, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que não tem conhecimento de que membros das estruturas do PSD em França tenham participado num jantar do Chega no fim de semana nos arredores de Paris, defendendo que o voto no partido de André Ventura “é um voto perdido”.

“Eu tive oportunidade de estar aqui [em Paris] há uma semana, onde tive encontros com a comunidade portuguesa, onde expliquei muito claramente o interesse de votarem no PSD para enfraquecer o PS e que o voto no Chega é um voto perdido”, afirmou o presidente do PSD em declarações aos jornalistas.

Rui Rio está em Paris para um encontro da direita europeia que conta com figuras como Karl Nehammer, chanceler austríaco, assim como Krisjanis Karins, primeiro-ministro da Letónia e ainda a candidata às eleições presidenciais francesas Valérie Pécresse.

À entrada para a cimeira do Partido Popular Europeu, Rui Rio indicou não ter conhecimento da participação de membros das estruturas do partido em França no jantar que decorreu no sábado, em Créteil, nos arredores de Paris, com o líder do Chega, André Ventura.

“Do ponto de vista ideológico, para mim, não faz sentido rigorosamente nenhum para quem normalmente vota no PSD”, reiterou.

Em declarações à agência Lusa, André Ventura afirmou no domingo que vários membros e simpatizantes tinham estado presentes neste jantar de campanha junto das comunidades portuguesas em França.

Os eleitores do círculo da Europa estão ser chamados para votar novamente nas legislativas no círculo da Europa, após o Tribunal Constitucional declarar a nulidade das eleições nestas assembleias.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

Após a decisão do TC, a Comissão Nacional de Eleições deliberou que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.