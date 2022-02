Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal Constitucional mandou repetir os atos eleitorais nas assembleias do círculo da Europa onde se tenham verificado irregularidades no processo eleitoral, uma decisão que surge após os recursos à anulação dos votos de cerca de 157 mil votos de emigrantes portugueses apresentados por quatro partidos — Chega, PAN, Livre e Volt Portugal.

O anúncio foi feito pelo presidente do Constitucional, João Caupers, e pelo juiz relator Gonçalo Almeida Ribeiro. O tribunal decidiu “revogar a deliberação da assembleia de apuramento geral do círculo da Europa na parte em que declara a nulidade de todos os votos nas assembleias em que se deu a confusão” e “declarar a nulidade da eleição nas assembleias de voto do circulo da Europa referidas acima”.

A decisão do Tribunal Constitucional vai adiar para março a tomada de posse do novo Governo. Inicialmente marcada para 23 de setembro, a nova data deve ser 10 de março, avança fonte oficial da Presidência.

Em causa está o facto de a maioria das mesas ter validado votos que não estavam acompanhados por fotocópias dos cartões de cidadão dos eleitores no estrangeiro, o que tornaria os boletins de voto nulos — um alerta dado originalmente pelo PSD. Esses votos foram depositados juntamente com outros votos considerados válidos, o que tornaria nulos os resultados apurados nas mesas em que essa mistura aconteceu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Ministério da Administração Interna (MAI) já tinha considerado “deplorável” a anulação de mais de 80% dos votos no círculo da Europa, que recolheu um total de 195.701 votos, e salientou que não participou na reunião de delegados de candidatura que originou este caso.

Sobre a polémica em torno da anulação dos votos, o Governo referiu que a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério “produziu e difundiu vários documentos em diferentes formatos (…) onde se explicitam os procedimentos a adotar e identificam os documentos a juntar pelo eleitor, designadamente a cópia do documento de identificação”.

O ministério também critica a deliberação da Comissão Nacional de Eleições porque “não releva para o exercício do direito de voto a identificação através de documento apropriado, uma vez que ela é, em primeira mão, assegurada pela receção da correspondência eleitoral sob registo pelo destinatário ou pessoa próxima”: “A remessa pelo eleitor de cópia de documento de identificação serve, afinal e apenas, como reforço das, de si fracas, garantias do exercício pessoal do voto”.