Interativo. Imagens mostram cidades da Ucrânia antes e depois dos ataques da Rússia

Novas imagens captadas por um satélite a 600 quilómetros de altitude revelam o rasto de destruição deixado na cidade ucraniana de Mariupol e de Chernihiv após os ataques praticados pelas forças invasoras da Rússia. As fotografias foram publicadas pela Maxar Technologies, a mesma empresa que alertou para a existência de uma coluna de forças militares russas com 64 quilómetros às portas de Kiev.

Uma comparação com as imagens captadas a 21 de junho do ano passado e a 28 de fevereiro com as produzidas na última quarta-feira em Mariupol expõe o resultado dos bombardeamentos e dos confrontos nas cidades. A composição das imagens cedidas pela Maxar Technologies foi gerada pelo Observador: arraste a coluna branca no centro dela para explorar o impacto dos confrontos.

A tensão entre as forças ucranianas e as russas em Mariupol, na região costeira de Donetsk escalou desde 3 de março e já resultou em ataques a uma maternidade e a um hospital pediátrico, além de outros edifícios residenciais, como demonstram as próximas imagens. Três pessoas morreram na sequência do bombardeamento ao hospital, uma das quais uma criança.