A Madeira registou 391,9 mil dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico em janeiro deste ano, um aumento de 227,7% face às 119,6 mil registadas no período homólogo, revelou esta segunda-feira a Direção Regional de Estatística.

“No mês de janeiro de 2022, estimou-se um total de 391,9 mil dormidas no alojamento turístico, traduzindo um acréscimo bastante expressivo, de 227,7%, em comparação com o mês homólogo (119,6 mil dormidas em janeiro de 2021)”, indica a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A DREM realça, porém, que este número “ficou 25,6% abaixo do valor apurado no mesmo mês de 2019 (526,7 mil dormidas)”, período pré-pandemia.

De acordo com a autoridade regional, os proveitos totais, de 19,3 milhões de euros, cresceram 253,9% em janeiro de 2022 relativamente ao período homólogo. Também os proveitos de aposento, de 12,9 milhões de euros, apresentaram um acréscimo de 265,4%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já no país, “os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas, de 225,7% e 221,6%, respetivamente”.

A Direção Regional de Estatística salienta também que, em janeiro deste ano, “74,2% dos estabelecimentos do alojamento turístico da Madeira registaram movimento de hóspedes (86,5% da capacidade do alojamento turístico total)”.

“Analisando por segmento, verifica-se que foi a hotelaria que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos do seu segmento com movimento de hóspedes (84,9%), seguido do alojamento local com 73,5% e do turismo no espaço rural com 70,5%”, acrescenta.

A hotelaria concentrou 76,3% das dormidas de janeiro de 2022, crescendo 299,4% em termos homólogos, enquanto o alojamento local registou um aumento de 105,8%, congregando 21,4% do total de dormidas.

A DREM refere ainda que “o turismo no espaço rural e de habitação observou apenas 2,3% das dormidas, correspondendo a um acréscimo de 127,6%”.

O período de estadia no total do alojamento turístico aumentou ligeiramente de 4,6 para 5 noites.