Ricardo Salgado, o banqueiro antigo líder do Banco Espírito Santo, vai continuar sujeito a uma caução de um milhão e meio de euros devido a um dos principais processos ligados à queda desta instituição financeira, avança a Sic Notícias. Segundo os magistrados, permanece o perigo para a manutenção e veracidade da prova.

O tribunal refere também que Ricardo Salgado criou estratégias de defesa com outros arguidos e afirma que podem ter sido falsificados documentos para justificar fluxos financeiros.

O antigo banqueiro tinha pedido acesso ao dinheiro desta caução para poder pagar parte de cerca de 11 milhões de euros que lhe são pedidos no processo relacionado com a Operação Marquês, que terminou na semana passada com a condenação de Salgado a seis anos de prisão efetiva por três crimes de abuso de confiança.