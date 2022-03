Tribunal condenou Salgado a 6 anos de prisão e não suspendeu pena devido a Alzheimer, como pedia a defesa. Os argumentos usados pelos juízes

Não havia assim uma gestão centralizada, até porque cada uma dessas sociedades tinha os seus atos próprios de gestão.

Assim, as transferências para a Green Emerald Investments, segundo argumentou, foram feitas ao abrigo de um acordo entre as duas sociedades e deveram-se ao pagamento dos serviços prestados no âmbito desse acordo. Já as transferências para a Savoices teriam sido feitas ao “abrigo de um empréstimo” e as transferências para Henrique Granadeiro na sequência de uma acordo de aquisição de 30% da sociedade Margar – Sociedade Agro-Pecuária, SA. Já a transferência feita para a Begolino destinou-se à compra de um imóvel no Brasil pertencente ao arguido e à mulher.

O que não ficou provado, segundo o acórdão

O tribunal não deu como provado, por ser incompatível com as provas, que desde 1991 a julho de 2014 a gestão do GES tenha estado sempre centralizada no arguido Ricardo Salgado, como referia a pronúncia e que ele dispunha de total autonomia e exclusividade na gestão do Grupo Espírito Santo — dispondo de todos os poderes necessários para decidir e fazer implementar a sua vontade no Grupo Espírito Santo.

Na lista do que não ficou provado por falta de provas, o tribunal refere ainda que os valores creditados na Savoices, junto do Credit Suisse em Singapura, não terão sido usados por Salgado na aquisição de ações da EDP, poucos dias antes da última fase de reprivatização desta sociedade. No entanto, a tese de que estas transferências tinham sido feitas ao abrigo de acordos ou empréstimos também não vingou.