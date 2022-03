O ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini, aprovou esta quinta-feira “todos os recursos e meios” para reconstruir o Teatro Drama, em Mariupol, destruído na quarta-feira após uma explosão levada a cabo pelas forças russas.

Na sua conta do Twitter, Dario Franceschini sinalizou que o Conselho de ministros italiano “aprovou a sua proposta para oferecer à Ucrânia para reconstruir [o teatro] o mais cedo possível”. “Os teatros de todos os países pertencem a toda a Humanidade”, declarou.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy

