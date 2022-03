Recital à chuva, uma vitória “sem espinhas”. Após cruzar pela última vez a linha da meta, viram-se algumas bandeiras de Portugal nas bancadas do Mandalika International Street Circuit enquanto Miguel Oliveira ia acenando a todos os fãs que foram uns verdadeiros resistentes depois de mais de uma hora de espera pela chuva até ao início da corrida e todos os adversários iam cumprimentando o piloto da KTM quase como um reconhecimento do domínio completo. Fabio Quartararo foi um bom exemplo: com um segundo lugar que superou as suas expetativas, sabia que só mesmo com o português a este nível não poderia ganhar e falou de forma muito efusiva enquanto cumprimentava o número 88 ainda em cima da moto.

No parque fechado, explodiu a festa. Os primeiros cumprimentos com os principais responsáveis da KTM (que tinha conseguido um segundo lugar a abrir no Qatar com Brad Binder), um salto para toda a equipa e um abraço longo e apertado com o pai, Paulo, que mais tarde iria sacar do telemóvel para a primeira das muitas e habituais selfies. Ainda houve tempo para uns segundos de conversa sobre a corrida com a pista molhada antes da ida à primeira zona de entrevistas rápidas, onde surgiu sorridente como nunca.

Back on top of the box! ????

“Emocionalmente a corrida para mim foi como uma montanha-russa porque o arranque foi perfeito mas com a pista molhada é complicado perceber primeiro onde são os limites e por isso fui seguindo o Jack [Miller] durante um par de voltas, vi nessa fase que ainda podia andar um pouco mais rápido e quando ultrapassei foquei-me em mim e nas cinco voltas seguintes para dar o máximo que conseguisse. A partir daí consegui construir uma boa distância para gerir mas não foi nada fácil”, começou por referir.

A double French podium! ???????? @JohannZarco1 joins his countryman on the podium and carries the Ducati flag! ???? #MotoGP | #IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/5ynskpWLPL

“Os últimos meses não têm sido fáceis para mim e voltar com esta vitória incrível é muito emocionante. Prometi à minha filha que iria trazer um troféu da Indonésia e por isso este é para ti filha e gostaria de dedicar esta vitória a uma pessoa chamada Riezman, é uma pessoa que está no staff do hotel onde fiquei, que me apoiou todo o fim de semana e foi muito simpático comigo, tinha prometido que lhe ia dedicar a vitória se conseguisse. Agora vamos para a Argentina, vamos ver o que conseguimos fazer, vamos tentar manter o nível mas para já estou muito contente por estar no pódio”, acrescentou.

Mais tarde, Miguel Oliveira subiu ao pódio com os dois franceses, Fabio Quartararo e Johann Zarco, e recebeu o troféu de vencedor da primeira prova em Mandalika no regresso do MotoGP ao país 25 anos depois das mãos de Joko Widodo, presidente da República da Indonésia. Nove meses depois do triunfo na Catalunha ouviu-se a Portuguesa no Mundial e logo na segunda prova do calendário de 2022.

“Ainda é muito cedo para falar sobre o futuro porque fizemos apenas duas corridas este ano. É certo que queremos manter estas condições fortes para ganhar mais corridas, não queremos apenas aparecer três ou quatro vezes durante a época e depois andar no meio, queremos estar mais vezes lá em cima mas temos de trabalhar muito porque nesta categoria é tudo muito nivelado. Entrar ou não na Q2 pode mudar todo um fim de semana. Nesta altura queremos sobretudo ser rápidos para depois podermos fazer bons resultados na corrida e continuarmos a somar pontos”, salientou depois na conferência de imprensa.

“We want to be up there more often” 🎙️ – @_moliveira88

After a difficult off-season, KTM have made an incredible start in 2022 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/jhYtGtz5Hj

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022