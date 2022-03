O Reino Unido acusou a Rússia de estar por trás dos telefonemas falsos feitos na semana passada a ministros britânicos. A revelação foi feita esta segunda-feira por Downing Street, que alertou para a possibilidade de os russos usarem versões alteradas do que foi dito nas conversas para uma campanha de desinformação, lê-se no jornal britânico Telegraph.

“A desinformação é uma tática clássica do Kremlin para tentar desviar a atenção das atividades ilegais na Ucrânia e dos abusos dos direitos humanos que lá estão a ser cometidos”, afirmou o porta-voz do governo liderado por Boris Johnson.

